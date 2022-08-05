Объявлена программа Международного кинофестиваля "Одна шестая" в Екатеринбурге

Фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 12 по 17 августа. Фото: Алексей Кунилов

Мероприятие пройдет с 12 по 17 августа. Участников ждут встречи с артистами, мастер-классы по сценарному и актерскому мастерству, а также кинопоказы.

На I Международном кинофестивале дебютных фильмов Евразийского континента подготовлена насыщенная деловая программа. Она состоится 15 августа, сообщили "Областной газете", в пресс-службе Свердловской киностудии. Конкурсанты в том числе побывают на питчинге с кинокритиком Егором Москвиным и подискутируют о кинообразовании с руководителем сценарной мастерской фестиваля Мариной Наумовой.

Также запланированы встречи в рамках актерской мастерской, где участники смогут обсудить актуальные вопросы индустрии и провести презентации кастинг-директорам, агентам, режиссерам и продюсерам. Эти мероприятия пройдут 13 и 14 августа.

В сценарной лаборатории с 13 по 15 августа будут представлены 10 полнометражных дебютных сценариев. Начинающие кинематографисты покажут членам жюри в индивидуальном порядке свои проекты. Менторы выскажут рекомендации по улучшению материалов. Для сценаристов предусмотрены тренинги по публичной защите проектов на сцене и talent-лаборатории, где конкурсанты смогут работать над написанием текстов под присмотром профессионалов.

Также предусмотрена программа кинопоказов, где будут представлены дебютные картины.

"Правительство Свердловской области стремится поддерживать крупные культурные инициативы. Считаю, что наше содействие особенно важно на стартовом этапе – это первый международный кинофестиваль дебютных фильмов. Свои работы представляют молодые кинематографисты, мы видим в этом определенную перспективу для развития. Мы надеемся, что "Одна шестая" станет масштабным культурным событием для фестивального ландшафта не только региона и страны, но всего Евразийского континента", — отметил замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

Напомним, ранее стало известно, что в жюри конкурса войдут актриса Юлия Снигирь и другие знаменитости. Фестиваль пройдет в Екатеринбурге на площадках ККТ "Космос" и Свердловской киностудии.