Опубликована программа показов международного фестиваля "Одна шестая"

Фестиваль стартует 12 августа. Фото: логотип фестиваля/festival.sverdlovskfilmstudio.com

Стала известна конкурсная программа I Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента "Одна шестая", который пройдет в Екатеринбурге с 12 по 17 августа 2022 года.

Всего на фестиваль было прислано около 200 заявок, из них отобрали 24 картины, которые будут представлены в 6 программах. В числе стран-участниц: Великобритания, Испания, Израиль, Франция, Белоруссия, Туркменистан, Сербия, Словения, Турция, Казахстан, Таджикистан. В специальной программе представят фильмы из Ирана, Казахстана и Киргизии.

Напомним, что все показы фестиваля бесплатные. Но для просмотра фильмов необходимо заранее зарегистрироваться на сайте. Место проведения: ККТ "Космос".

Международное жюри определит победителей в четырех номинациях: "Лучший международный игровой дебют", "Лучший международный неигровой дебют", "Лучший российский игровой дебют", "Лучший российский неигровой дебют". Кроме показов также запланирована "Уральская актерская лаборатория", сценарная лаборатория, где участвуют 10 полнометражных дебютных сценариев, и деловая программа.

Фестиваль откроется 12 августа фильмом Евгения Григорьева "Подельники".

Расписание показов первого дня, 13 августа: 13:30 – "Водонос (Водный мальчик)". Режиссер Файзулло Файзов, Таджикистан, 2021 год (Большой зал, 96 мин. 16+) 16:00 – "Ничья". Режиссер Лена Ланских, Россия, 2021 год (Большой зал, 104 мин. 16+) 18:45 - "Дунай". Режиссер Любовь Мульменко, Сербия, Россия, 2022 год (Большой зал, 78 мин. 18+) 21:30 – "День мертвых". Режиссер Виктор Рыжаков, Россия, 2021 год (Большой зал, 88 мин. 16+) 14:30 – "Невидимое". Режиссер Алексей Камынин, Россия, 2022 год (Зеленый зал, 51 мин. 12+) 16:15 – "Начальник отряда", Режиссер Никита Ефимов, Россия, 2021 год (Зеленый зал, 45 мин. 16+) 18:00 – "Синдром отложенного счастья". Режиссер Татьяна Колганова, Россия, 2021 год (Зеленый зал, 102 мин. 16+) 22:30 – "Ника". Режиссер Василиса Кузьмина, Россия, 2022 год (Зеленый зал, 96 мин. 18+)

Полная программа показов – на сайте festival.sverdlovskfilmstudio.com