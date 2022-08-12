«Одна шестая», дубль первый

Кадр из фильма «День мертвых», режиссер Виктор Рыжаков

В Екатеринбурге сегодня открывается I Международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая». Конкурсные показы стартуют 13 августа. «Облгазета» рассказывает о самых интересных фильмах, которые можно будет увидеть с 13 по 17 августа.

Конкурсные показы начнутся в ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2). Зрители смогут пройти на них бесплатно, но заранее нужно зарегистрироваться на сайте фестиваля. Всего организаторы отобрали 24 картины, которые будут представлены в шести программах.

Уже в первый день покажут восемь картин. Три из них – «Ничья» (реж. Лена Ланских), «Дунай» (реж. Любовь Мульменко) и «День мертвых» (реж. Виктор Рыжаков) – были представлены в прошлом году в основной программе «Кинотавра». Последний фильм снят по пьесе уральского драматурга Алексея Еньшина «Родительский день», где главные герои едут навестить могилы своих близких и по дороге пытаются разобраться в извечном вопросе отцов (в данном случае – матерей) и детей. В главных ролях заслуженная артистка России Агриппина Стеклова и Александр Паль.

На следующий день, 14 августа, покажут картину «Продукты 24» Михаила Бородина. Это фильм об узбекской девушке, которая работает в круглосуточном магазине продуктов. Все сотрудники магазина – мигранты, они живут здесь же: в рабстве, без паспортов и прав. Подвергаются моральному и физическому насилию. Кино основано на реальной истории, когда в 2012 году в Гальяново освободили мигрантов из Казахстана и Узбекистана, долгое время работавших в местном магазине в рабских условиях. Премьера фильма состоялась на крупном и престижном европейском фестивале – Берлинском – и была отмечена призом Международной конфедерации артхаусного кино.

14 и 15 августа представят фильм «Земун» Эдуарда Жолнина. В картине снялся ведущий актер «Коляда-театра» Олег Ягодин. Это практически вестерн, по сюжету два брата после смерти отца не могут договориться между собой – что же делать дальше. В итоге в их дела вмешивается еще и мистика…В прошлом году работу оценили на фестивале «Окно в Европу», где фильм занял второе место в зрительском конкурсе «Выборгский счет» и получил приз Гильдии киноведов и кинокритиков.

Помимо этого будут показаны яркие и самобытные картины последнего времени. Например, «Оторви и выбрось» Кирилла Соколова, который работает в редком для российского кино жанре черной комедии, а также «Ника» Василисы Кузьминой о жизни советского вундеркинда – поэтессы Ники Турбиной. Любителям спорта, вероятно, будет интересна документальная работа «Уральское дерби», где историческое противостояние двух хоккейных клубов из Челябинской области «Трактора» и «Металлурга» показано через взгляд игроков двух детских команд, которые также год за годом борются за титул победителя.

Закроют фестиваль еще одной картиной, премьера которой состоялась в феврале этого года в программе Generation 14plus Берлинского кинофестиваля – «Страна Саша» Юлии Трофимовой. Это кино о взрослении, о современных подростках, напоминающее, что 16 лет когда-то было каждому из нас.

Первый Международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая» проходит при поддержке министерства культуры РФ и губернатора Свердловской области. Фестиваль объединит разом и игровые, и неигровые дебютные полнометражные картины. В конкурсную программу вошли работы из России, Испании, Франции, Израиля, Туркменистана, Сербии, Словении, Турции, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана. Международное жюри определит победителей в четырех номинациях: «Лучший международный игровой дебют», «Лучший международный неигровой дебют», «Лучший российский игровой дебют», «Лучший российский неигровой дебют». Кроме показов запланирована «Уральская актерская лаборатория», сценарная лаборатория, где участвуют десять полнометражных дебютных сценариев и деловая программа.