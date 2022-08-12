Иван Соснин: «Люди аплодировали до конца титров. Это был шок для нас»

Иван Соснин на премьере фильма. Фото: Пресс-служба фестиваля "Окно в Европу"/oknofest.com

На этой неделе также завершился кинофестиваль «Окно в Европу». На нем, в числе прочих показов, состоялась премьера полнометражного фильма екатеринбургского режиссера Ивана Соснина «Далекие близкие».

Иван известен по своим короткометражным работам, которых уже больше пятнадцати. Самая известная – «Интервью» с Алексеем Серебряковым в главной роли – побывала на множестве фестивалей и получила призы «Кинотавра» и «Золотого орла». На смотре «Окно в Европу» «Далекие близкие» были не в конкурсной программе, однако картине в итоге отдали приз за сценарий и присудили победу в «Выборгском счете» – спецконкурсе, где лучшую картину определяют зрители.

«Далекие близкие» – это роуд-муви о том, как отец и сын, когда-то отдалившиеся друг от друга, отправляются вместе в путешествие буквально через всю страну – из Хабаровска в Подмосковье. В итоге путешествие преподносит множество сюрпризов и круто меняет их жизнь. В главных ролях задействованы Евгений Сытый и Филипп Авдеев. Для Евгения Сытого эта роль в кино стала последней. Его не стало 16 марта 2022 года.

«Облгазета» поговорила с режиссером фильма Иваном Сосниным о его эмоциях после фестиваля.

– Иван, вам аплодировали все время, пока шли титры. Что чувствовали?

– Полный комплекс эмоций. Мы показывали фильм публике первый раз, и в такие моменты всегда не знаешь, чего ждать. Реакция зала, конечно, нас удивила. Сидело 130 с лишним человек и все очень живо отреагировали. Смеялись, плакали. После того, как закончился фильм, люди аплодировали еще минут пять до конца титров. Это был шок для нас, такого мы не ожидали.

– Плюс два приза, хотя вы были вне конкурса.

– Вообще не думали о таком. У нас, да, не было номинаций, была гала-премьера. Но организаторы написали нам, позвали на церемонию. Мы не рассчитывали на призы. В итоге приехали, получили сразу две награды. Это, конечно, очень здорово.

– Когда смотрели фильм уже там, в зале, о чем думали?

– Что можно улучшить. Я слушал и смотрел фильм в первый раз на большом экране. Проверял, все ли выглядит так, как мы это задумывали, все ли правильно. Обратил внимание на детали, которые хочется доработать – сделать правку по звуку, но в целом все нормально.

– Когда ждать ваш фильм в широком прокате?

– 29 сентября выйдет в прокат по городам России.

– Екатеринбург будет ждать что-то особенное?

– Мы хотим показать фильм по большим городам, поехать с группой, чтобы ответить на вопросы зрителей. Думаю, точно будет показ в Москве, Екатеринбурге. Возможно, в Новосибирске и Кемерово, но не могу с уверенностью об этом сказать сейчас.

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Большое интервью с Иваном, взятое в 2020 году, читайте по ссылке.