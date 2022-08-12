Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Ирина Старшенбаум: парад звездных гостей на красной дорожке фестиваля «Одна шестая». Фото

Звездные гости — супружеская пара Юлия Снигирь и Евгений Цыганов. Юлии Снигирь предстоит оценивать игровой конкурс «Одной шестой». Фото: Полина Зиновьева

Сегодня в Екатеринбурге открылся I Международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая».

Торжественная церемония открытия прошла в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Мероприятию предшествовал проход гостей по красной ковровой дорожке.

На красной ковровой дорожке — принимающая сторона фестиваля «Одна шестая». Слева направо: генеральный продюсер Свердловской киностудии Ольга Ерофеева-Муравьева, директор киностудии Виктор Шадрин и креативный продюсер киностудии Евгений Григорьев. Фото: Полина Зиновьева

— Киностудия, для того, чтобы полноценно развиваться, не может существовать без кинофестиваля. Фестиваль — это метод привлечь производящие киноорганизации, открыть для них Урал для съемок. У нас очень благодатная почва для этого. У нас есть своя киностудия, обладающая павильоном, камерами. Урал — красивейшее место, и мы нисколько не проигрываем иным площадкам, где сейчас снимается кино, — отметил на открытии фестиваля директор Свердловской киностудии Виктор Шадрин.

Президент фестиваля «Одна шестая» режиссер Алексей Федорченко со спутницами. Фото: Полина Зиновьева

— Фестиваль нужен, в том числе, и для того, чтобы город развивался быстрее. А дебютные фильмы, как показывает опыт, это самое интересное. Молодежь всегда надо смотреть. Для нас сейчас закрыта половина континентов, но несмотря на это, удалось собрать очень интересную программу. Это достойно и очень интересно, — сказал президент фестиваля, режиссер Алексей Федорченко.

На церемонию открытия прибыла актриса Елизавета Шакира. Фото: Полина Зиновьева

На вопросы ведущих церемонии ковровой дорожки отвечает актер Егор Корешков. Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Специальный гость фестиваля и ведущая церемонии открытия — актриса Ирина Старшенбаум. Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Актриса Анна Котова-Дерябина. Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

На сцену поднялись президент кинофестиваля, режиссер Алексей Федорченко, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, директор Свердловской киностудии Виктор Шадрин и другие гости церемонии. Собравшимся также показали видео-обращение министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой. Вечер провели актеры Ирина Старшенбаум и Егор Корешков.

После торжественной церемонии показали фильм-открытие «Одной шестой». Это картина директора по развитию Свердловской киностудии, режиссера Евгения Григорьева «Подельники».

— Воспользовался ли я своим положением? Отвечу: и да, и нет. Дело в том, что с одной стороны, это моя дебютная картина. Да, я не мог претендовать на участие в конкурсе, но эта картина снята на Урале, и будет разумно показать ее не только гостям, но и тем, кто не успел на нее в кинотеатрах, — отметил Евгений Григорьев.

Фото: Полина Зиновьева

— На фестивале дают дорогу молодым. Сейчас у них, в связи с событиями в мире, не так много возможностей где-то себя проявить. И хорошо, что есть такое место, где они могут это сделать, — сказала актриса, член жюри Юлия Снигирь.