Председатель жюри фестиваля "Одна шестая" рассказал о роли киноязыка в объединении людей

Фестиваль проходит на двух площадках — ККТ "Космос" и Свердловская киностудия. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге продолжается I Международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента "Одна шестая". Мероприятие стартовало 12 августа и продлится до 17 числа.

Как отметил президент кинофестиваля, известный уральский режиссер Алексей Федорченко: "Международный фестиваль – это интересно, это статусно, это почетно. Если он себя зарекомендует, сюда будут стремиться – это здорово. Уже сейчас приехали люди из Европы и Азии. У фестиваля уже есть своя ниша".

Он также подчеркнул, что фильмы молодых режиссеров надо смотреть: "Дебютные фильмы, как показывает опыт, это самое интересное".

В свою очередь иранский режиссер, продюсер, сценарист, обладатель главного приза Московского международного кинофестиваля за фильм "Сын" Мехди Фард Гадери отметил, что такие фестивали помогают молодым режиссерам стать известными и показать свое творчество.

"В кино неважно, в какой стране ты живешь, в какой стране ты снимаешь фильмы, неважно, является данный фильм твоим первым или ты уже снял несколько, неважно молодой ты режиссер или режиссер с именем. В кино неважно, какой у тебя цвет кожи, какого ты пола. Эти вопросы не занимают первое значение. Потому что мы все говорим на одном языке — языке кинематографа. Создание фильма – дело непростое. Фильмы – это магия, это волшебство, это целительная сила искусства, потому что именно фильмы помогают сделать этот мир лучше", – добавил он.

Ранее "Областная газета" рассказывала о самых интересных фильмах, которые можно будет увидеть с 13 по 17 августа. Подробнее об этом тут.

Напомним, на фестивале состоятся 24 конкурсных кинопоказа. Все они бесплатны для гостей.

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