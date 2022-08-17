В Екатеринбурге вручили призы фестиваля "Одна шестая"

"Одна шестая" завершилась в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в Екатеринбурге были вручены призы I Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента "Одна шестая". Церемония награждения прошла в ККТ "Космос".

Международное жюри определило победителей в четырех номинациях:

– "Лучший международный игровой дебют" – "Домашний очаг (Отау)", Казахстан, режиссер Алишер Жадигеров;

–"Лучший российский игровой дебют" – "По-мужски", режиссер Максим Кулагин;

– "Лучший российский неигровой дебют" – "Уральское дерби", режиссеры Юлия Сергина, Арсений Кайдацкий;

– "Лучший международный неигровой дебют" – "Блюз из Тегерана", Испания, режиссер Хавьер Толентино;

– "Лучший актерский ансамбль" – фильм "У самого белого моря";

– Гран-при документального конкурса – "Тоска по острову", Франция, Летиция Фаркас;

–Гран-при игрового конкурса – "Огонь", Казахстан, Айжан Касымбек;

Закрыли "Одну шестую" картиной, премьера которой состоялась в феврале этого года в программе Generation 14plus Берлинского кинофестиваля – "Страна Саша" Юлии Трофимовой.

Первый приз вручила министр культуры региона Светлана Учайкина (слева). Фото: Павел Ворожцов

Напомним, что "Одна шестая" объединяла и игровые, и неигровые дебютные полнометражные картины. В конкурсную программу вошли 24 работы из России, Испании, Франции, Израиля, Туркменистана, Сербии, Словении, Турции, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана. Фестиваль проходил при поддержке Министерства культуры РФ и губернатора Свердловской области.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов