Кинодебют удался

Гран-при конкурса неигровых фильмов вручили работе Летиции Фаркас «Тоска по острову». Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге раздали призы I Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая». Гран-при жюри отдало картинам «Огонь» и «Тоска по острову». Корреспондент «Облгазеты» Пётр КАБАНОВ наблюдал за вручением.

Закрытие фестиваля состоялось в ККТ «Космос», где почти неделю шли показы фильмов. Зрители, к слову, тоже оценивали картины, и в итоге приз зрительских симпатий достался работе Владимира Кривова «Оторванные». Торжественную церемонию провели актриса Агния Кузнецова и режиссер, креативный продюсер Свердловской киностудии Евгений Григорьев. Для него роль ведущего тоже была дебютом.

А двум профессиональным жюри предстояло оценить 24 фильма – по 12 игровых и неигровых картин. Как мы уже писали, география у фестиваля обширная – Великобритания, Испания, Франция, Израиль, Туркменистан, Сербия, Турция, Белоруссия, Таджикистан, Казахстан.

– Мы очень рады, что сегодня наша киностудия выступает инициатором очень многих замечательных дел, – отметила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. – Вот сейчас случился дебют фестиваля. Количество игровых и документальных фильмов впечатляет. Жаркие дебаты, обсуждение картин подогревает волну интереса к киноиндустрии. Желаю, чтобы фестиваль развивался. Нам очень важна поддержка министерства культуры РФ, а на уровне региона в фестивале очень заинтересовано правительство Свердловской области.

Каждый из членов жюри, выходящих на сцену, отмечал одну и ту же мысль: программа подобрана так, что выбрать один фильм невероятно трудно. Муки выбора действительно понять можно. Многие фильмы уже побывали на крупных российских и международных смотрах и были там отмечены призами. Конкуренция высокая.

В итоге выбор был сделан. Игровое Гран-при вручили казахскому дебюту «Огонь» (режиссер Айжан Касымбек). Фильм рассказывает про казахстанскую семью, которая еле-еле сводит концы с концами, возлагая надежды на свою дочь Сауле. Но однажды становится известно, что молодая девушка беременна. И это приводит к череде разнообразных приключений.

Награды фестиваля украшены пиритом. Фото: Павел Ворожцов

– Этот фильм совмещает глубокий смысл и простой язык, – сказал иранский продюсер и режиссер, председатель жюри Мехди Фард Гадери.

Гран-при документального кино отдали французской картине «Тоска по острову». Очень любопытное кино, которое сняла Летиция Фаркас, показывает жизнь летнего лагеря, основанного русскими эмигрантами после революции и Гражданской войны. И их же потомки проводят здесь вместе лето.

Программный директор Центра неигрового кино Мария Готлиб заметила, что жюри выбрало фильм, который показался им наиболее интересным, любопытным и соответствующим канонам документального искусства.

Символично, что награду за лучший российский неигровой дебют в столице Урала получила картина «Уральское дерби» (режиссеры Юлия Серьгина, Арсений Кайдацкий). В центре сюжета знакомое многим хоккейное дерби соседней области – «Трактор» против «Металлурга». Но авторы специально оставляют его как бы за скобками и концентрируются на противостоянии их детских составов, показывая, как дети буквально одержимы хоккеем.

Продюсер Евгений Субочев получил приз за картину "Уральское дерби". Фото: Павел Ворожцов

Лучшим российским игровым дебютом назвали работу «По-мужски», в которой снялся популярный артист Антон Лапенко. Кстати, картина Максима Кулагина действительно свердловская премьера – в прокат она выйдет только 10 ноября.

На закрытии «Одной шестой» звучала еще одна мысль: фестиваль надо продолжать. Дебют получился, теперь нужно идти дальше. И, как верно заметил Евгений Григорьев: «Если человек снял первую картину и она у него попала в конкурс, наверняка он будет снимать и вторую. И почему бы не сделать это, например, на Урале».

Победители фестиваля «Одна шестая» • Гран-при конкурса игровых фильмов — «Огонь», режиссер Айжан Касымбек (Казахстан) • Гран-при конкурса неигровых фильмов — «Тоска по острову», режиссер Летиция Фаркас (Франция) • Приз «Лучший российский игровой дебют» — «По-мужски», режиссер Максим Кулагин • Приз «Лучший международный игровой дебют» — «Отау» («Домашний очаг»), режиссер Алишер Жадигеров (Казахстан) • Приз «Лучший российский неигровой дебют» — «Уральское дерби», режиссеры Юлия Серьгина и Арсений Кайдацкий • Приз «Лучший международный неигровой дебют» — «Блюз из Тегерана», режиссер Хавьер Толентино (Испания) • Приз «Лучший актерский ансамбль» — «У самого белого моря», режиссер Александр Зачиняев (Россия). • «Приз зрительских симпатий» — «Оторванные», режиссер Владимир Кривов (Россия) • Специальное упоминание жюри игрового конкурса — «День мертвых», режиссер Виктор Рыжаков (Россия) и «Дунай», режиссер Любовь Мульменко (Сербия, Россия). • Специальное упоминание жюри неигрового конкурса — «Начальник отряда», режиссер Никита Ефимов (Россия) и «Cotton 100%», режиссер Михаил Бородин (Узбекистан, Германия).