На Среднем Урале упала посещаемость кинотеатров

В Свердловской области посещаемость кинотеатров упала на 60%. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области снизилась посещаемость кинотеатров. Поддержать их работу пытаются с помощью различных акций, в число которых входит "Ночь кино".

"Падение зрительского интереса в кинотеатрах и валового сбора составила порядка 60%. Это большие потери. Такие акции, как "Ночь кино" дают нам возможность обзавестись лояльной для себя зрительской аудиторией", — сообщил на пресс-конференции генеральный директор Инновационного культурного центра Свердловской области Николай Михайлов.

Также увеличить посещаемость кинотеатров предполагается с помощью "Пушкинской карты". На ее средства теперь можно купить билеты в кино.

"Кинопрокатчикам я бы посоветовал активнее включаться в "Пушкинскую карту", активнее заниматься пропагандой кино и учитывать своих зрителей. Приглашать их на премьеры, устраивать какие-то акции, которые могли бы создать лояльную атмосферу в кинозале. То есть, чтобы зрители не просто могли прийти и посмотреть фильм с колой и попкорном, но и встретиться с организаторами и создателями фильма, проводить какие-то творческие встречи. Эта практика дает свои результаты", — добавил заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко.

Напомним, "Ночь кино" пройдет в России 27 августа. На Среднем Урале для зрителей будет работать 131 площадка.