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Культура / Кино
24 августа 2022, 16:37

Свердловская киностудия снимет 7 новых фильмов

съемки фильма

Теперь в производстве киностудии будет 10 картин. Фото: Алексей Кунилов

Семь проектов Свердловской киностудии получили поддержку Минкультуры РФ. Пре-продакшн картин начнется уже этой осенью.

В списке новых работ:

  • две игровых полнометражных ленты — романтическое роуд-муви "Втроем" от режиссера Александра Сарана и авторское кино "Длительные свидания" (Егор Лялин);
  • документальная полнометражка о сельской учительнице, которая хочет изменить свою жизнь — "Наперекор" (Мария Васенина);
  • три документальные короткометражки — "Кобот" – история о молодом предпринимателе и первом коллаборативном роботе в России (Анна Евдокимова), "Для своих" – о мастерах, любящих свое дело (Арина Салахутдинова) и "Один в летном поле" (Анна Веселова) – о пилоте;
  • анимационная короткометражка о природном явлении — "Лакрифагия" (Елизавета Климаева).

Об этом рассказали в пресс-службе Свердловской киностудии. Там также уточняют, что теперь в производстве будет 10 картин. Уже ведется работа над лентами "Сломя голову" (Евгений Григорьев), "Код города". Последний снимают жители, а помогает им команда кинематографистов во главе с режиссером проекта Ксенией Охапкиной. Также Станислав Сорокин делает полный метр с участием группы Niletto.

Областная газета Свердловской области

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