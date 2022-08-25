Федорченко и Григорьева и там, и тут показывают: кто поборется за призы 33-го фестиваля документального кино «Россия»

Команда фильма «Дедline». Слева направо: режиссер Евгений Григорьев, продюсер Ангелина Ашман, режиссер-постановщик Борис Никлавис. Фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion

Открытый фестиваль документального кино «Россия» объявил конкурсную программу. Всего в адрес оргкомитета было прислано более 500 картин, в шорт-лист отобраны 28 документальных и 20 телевизионных фильмов. Среди претендентов на награды в том числе два уральских режиссера – Алексей ФЕДОРЧЕНКО и Евгений ГРИГОРЬЕВ, которые оказались успешны в игровом кино, но продолжают радовать любителей документального.

В этом году фестиваль документального кино «Россия» состоится в традиционные сроки – с 1 по 6 октября и охватит шесть городов. В столице Урала показы пройдут на четырех площадках: конкурсные документальные работы можно будет увидеть в Доме кино, телефильмы второй год подряд будут демонстрироваться с Библиотечном центре «Екатеринбург». Внеконкурсные программы представят в культурно-просветительском центре «Царский» и в Доме офицеров ЦВО. Также к смотру в этом году присоединятся Верхняя Пышма, Ревда, Дегтярск, Невьянск и Нижний Тагил.

В 2020 году фестиваль впервые прошел и офлайн, и онлайн (на сайте rossia-doc.ru). Трансляция показов в Интернете была вынужденной мерой, чтобы снизить количество зрителей в залах, но формат прижился и стал очень востребованным у зрителей. Поэтому организаторы решили, что и нынешний смотр проведут также: к «России» можно будет подключиться из любой точки мира. Ограничена публика по-прежнему будет только временем – каждый фильм покажут один раз, согласно расписанию в кинозалах.

В конкурсе – работы режиссеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Владикавказа, Краснодара, Красноярска, Новосибирска, Саратова, Якутска, Баку, Бишкека, Еревана. Четыре фильма в программе посвящены событиям, происходящим сейчас на Украине: они сняты в том числе документалистами из Донецка и Луганска.

Екатеринбург на фестивале представлен четырьмя работами. Снова на конкурс с документальной картиной заявился Алексей Федорченко. Напомним, что в 2019 году его фильм «Кино эпохи перемен» был удостоен Гран-при «России». На этот раз режиссер представит комедию-реквием «Монета страны Малави» о личности Василия Шукшина. Совсем недавно эта картина открывала фестиваль «Окно в Европу» в Выборге, теперь возможность ее увидеть получат и уральцы.

Еще один обладатель Гран-при фестиваля – свердловский режиссер Павел Фаттахутдинов – отобран в конкурс с фильмом «Обретение Родины» о русской эмиграции в Харбин и Шанхай и возвращении в Россию. Для автора это личная история, немного о ней Павел рассказывал однажды «ОГ»: «Моя мама приехала из Китая в 1947 году (она из семьи репатриантов), а папа – абсолютно советский человек. В детстве, когда я смотрел хоккей, а играли СССР и Канада, конечно, болел за наших, мама же говорила: «Да хоть бы забили «Советам». Мне было обидно до слез. А дело в том, что когда она уезжала из Китая, вся русская диаспора разделилась на две части: одна уехала в Америку, другая — в Советский Союз. У нас большинство из них посадили, отсюда и мамино негативное отношение к СССР».

Кроме того, на фестивале можно будет увидеть фильм Натальи Саврас о 14-летних баскетболистках команды «Динамо-Курск», которые в 2021-м году стали чемпионками России. Еще один режиссер из Екатеринбурга Андрей Железняков представил киноразмышление «Евангелие детства» о том, чем мир детства отличается от мира взрослых. На экране – дети, им предстоит ответить на казалось бы простые, но очень важные вопросы.

В конкурсе и работа от режиссера, которого мы тоже считаем нашим, пусть снималась она на московской студии. Это фильм креативного продюсера Свердловской киностудии, режиссера Евгения Григорьева – «Дедline», созданный совместно с Борисом Никлависом и Анастасией Поповой. Герои картины – люди старшего возраста, которые вопреки стереотипам ведут яркую, насыщенную жизнь. По задумке, это одна из частей будущего неигрового сериала.

Также любители документального кино точно среагируют на такие имена, как Наталья Гугуева, Андрей Осипов, Иван Твердовский, Сергей Дебижев – все эти признанные мастера тоже представлены в нынешнем конкурсе «России».

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив.

КОНКУРС ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ 1. БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ (12+). Производство: Айаал Адамов (Якутск), 15 мин., 2022, реж. Айаал АДАМОВ 2. ВОЛОК. СНЫ О ДОРОГЕ (16+). Студия «Автор» (Санкт-Петербург), 95 мин., 2021, реж. Сергей КАРАНДАШОВ 3. ГДЕ ВАШ ДОМ? (12+). ООО «Пропаганда» (Баку), 26 мин., 2022, реж. Эльвин АШИРОВ 4. ДЕДЛАЙН (18+). МТС Медиа, Студия «Первое кино» (Москва), 35 мин., 2022, реж. Евгений ГРИГОРЬЕВ, Борис НИКЛАВИС, Анастасия ПОПОВА 5. ДОНБАСС. РЕЗЕРВНЫЙ ПОЛК (18+). Краснодарская киностудия им. Н. Минервина (Краснодар), 74 мин., 2022, реж. Валерий ТИМОЩЕНКО 6. ДОРОГА ДОМОЙ (12+). Производство: Вячеслав Кононцев (Луганск), 18 мин., 2022, реж. Вячеслав КОНОНЦЕВ 7. ЕВАНГЕЛИЕ ДЕТСТВА (12+). ООО «Кинохроника» (Екатеринбург), 40 мин., 2022, реж. Андрей ЖЕЛЕЗНЯКОВ (Москва) 8. ЖИВОЙ (12+). Фонд Александра Сокурова (Санкт-Петербург), 68 мин., 2022, реж. Константин СЕЛИН 9. ИШИМ (12+). Производство: Кирилл Султанов (Москва), 24 мин., 2021, реж. Кирилл СУЛТАНОВ 10. КВАРТЕТ (6+). Производство: Никита Сташкевич (Москва), 63 мин., 2022, реж. Никита СТАШКЕВИЧ 11. МОНЕТА СТРАНЫ МАЛАВИ (12+). ООО «Кинокомпания 29 февраля» (Екатеринбург), 60 мин., 2022, реж. Алексей ФЕДОРЧЕНКО 12. НА ДНЕ (12+). Производство: Тамара Кубаева (Бишкек), 23 мин., 2022, реж. Тамара КУБАЕВА 13. НА ПУТИ ОГНЯ (12+). РОО «Институт развития интернета» (Москва), 29 мин., 2021, реж. Григорий ВАХРУШЕВ 14. НЕРАССТАВАНИЕ (18+). Студия «Встреча» (Москва), 68 мин., 2022, реж. Наталия ГУГУЕВА 15. ОБРЕТЕНИЕ РОДИНЫ (12+). Кинокомпания «СНЕГА» (Екатеринбург), 90 мин., 2021, реж. Павел ФАТТАХУТДИНОВ 16. ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ (12+). Кинокомпания «СНЕГА» (Екатеринбург), 39 мин., 2022, реж. Наталья САВРАС 17. ОСТРОВ (12+). Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения (Санкт-Петербург), 14 мин., 2022, реж. Дмитрий ЕРШОВ 18. ОТОРВАННЫЕ (12+). Компания «Olga Michi Production» (Москва), 64 мин., 2022, реж. Владимир КРИВОВ 19. ПЕРЕПРАВА (12+). Киностудия им. М. Горького (Москва), 82 мин., 2022, реж. Настя ТАРАСОВА 20. ПОСЛЕДНИЙ ГОРОД (12+). Компания «Армен-фильм» (Ереван), 64 мин., 2022, реж. Армен ГАСПАРЯН 21. ПОСТСОВЕТСКАЯ СИМФОНИЯ (12+). Компания «Переворот» (Москва), 11 мин., 2022, реж. Алексей ЕВСТИГНЕЕВ 22. ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТОЛЕРАНТНОСТИ (18+). ООО «Точка зрения» (Москва), 55 мин., 2022, реж. Иван ТВЕРДОВСКИЙ 23. САМЫЙ ВОСТОЧНЫЙ ХРАМ (6+). ООО «Этнографическое Бюро Студия» (Санкт-Петербург), 26 мин., 2021, реж. Иван ГОЛОВНЁВ 24. СВЯТОЙ АРХИПЕЛАГ (12+). Кинокомпания «Два капитана» (Санкт-Петербург), 98 мин., 2022, реж. Сергей ДЕБИЖЕВ 25. ТАНГО С БАЛАЛАЙКОЙ (12+). Красноярская киностудия (Красноярск), 44 мин., 2022, реж. Александр КАЛАШНИКОВ 26. УРАЛЬСКОЕ ДЕРБИ (18+). Студия документального кино «СТАЯ.ДОК» (Москва), 88 мин., 2022, реж. Арсений КАЙДАЦКИЙ, Юлия СЕРЬГИНА 27. ФАЗА ЛУНЫ (12+). ООО «Точка зрения» (Москва), 60 мин., 2022, реж. Андрей ОСИПОВ 28. ЧЕЧНЯ И МИР (12+). Студия «Хронос» (Краснодар), 40 мин., 2022, реж. Дмитрий СЕМИБРАТОВ КОНКУРС ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ 1. АЛЕКСАНДР АСКОЛЬДОВ. ЖИЗНЬ И СУДЬБА (12+). Студия «КиноПРОБА» (Москва), 47 мин., 2021, реж. Игорь КАЛЯДИН 2. БОЛЬШЕ, ЧЕМ МУЗЫКА (12+). Киностудия «КЛИО» (Москва), 80 мин., 2022, реж. Евгений ГОЛЫНКИН 3. ВНУТРИ СНИМКА (16+). ГТРК «Саратов» (Саратов), 58 мин., 2022, реж. Таисия НИКИТИНА 4. ГОРОД С ХАРАКТЕРОМ (12+). ООО «Под знаком Пи» (Москва), 44 мин., 2021, реж. Михаил КУЗОВЕНКОВ 5. ДОЙТИ ДО КРАЯ. СИБИРСКИЙ КОНТИНЕНТ (12+). ООО «Единая Медиа Группа» (Москва), Государственная национальная компания «Сахафильм» (Якутск), 52 мин., 2022, реж. Иван ДЕМЧУК 6. ДОРОГИ АНАТОЛИЯ НОВИКОВА (12+). Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, 53 мин., 2021, реж. Павел СЕЛИН 7. ЗАПОВЕДНАЯ ЗОНА ТУТАЕВ (6+). ООО «Кинокомпания Шемякина» (Москва), 42 мин., 2021, реж. Светлана ХАРЧЕВИНА 8. ИСПАНСКАЯ КРОВЬ (12+). Студия «Уралфильм» (Екатеринбург), 58 мин., 2021, реж. Андрей ТИТОВ 9. КИНОРЕЖИССЁР ЮЛИЙ ФАЙТ. ТРАМВАЙ В ДРУГОЙ ГОРОД (12+). Производство: Андрей Истратов (Москва), 44 мин., 2022, реж. Андрей ИСТРАТОВ 10. КОВЧЕГ (12+). Краснодарская киностудия им Н. Минервина (Краснодар), 44 мин., 2022, реж. Станислав СТАВИНОВ 11. МОЯ БОЛЬШАЯ РУССКАЯ СЕМЬЯ (12+). Производство: RT Documentary, 27 мин., 2022, реж. Наталья КАДЫРОВА 12. ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ (12+). Национальная телевизионная компания «Осетия-Ирыстон» (Владикавказ), 47 мин., 2022, реж. Ольга АБАЕВА 13. РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА (6+). Институт Кино и Телевидения (ГИТР) (Москва), 13 мин., 2022, реж. Ксения АГАФОНОВА 14. РОССИЯ. НАМ – 30 ЛЕТ! (12+). Продюсерский центр «АзБуки» (Москва), 54 мин., 2021, реж. Светлана МУЗЫЧЕНКО 15. СЕРЕДИНА ЗЕМЛИ (12+). Первый Республиканский Канал ДНР (Донецк), 26 мин., 2021, реж. Дмитрий БОЙКО 16. ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ (18+). АНО «ТВ-Новости» (Москва), 32 мин., 2021, реж. Олег НЕКИШЕВ 17. ФОРМЫ ТЕНИ (12+). ООО «МТ Кино» (Москва), 52 мин., 2022, реж. Владимир САМОРОДОВ, Марина ТРУШ 18. ЦАРЬ ЗВЕРЕЙ. ВОЗВРАЩЕНИЕ СИМБЫ (12+). ООО «Единая Медиа Группа» (Москва), 45 мин., 2022, реж. Илья ЦЫГАНОВ 19. ЧУМРАБОТНИЦА. СЕМЬЯ КАК ПРИЗВАНИЕ (12+). АНО «ТВ-Новости» (Москва), 27 мин., 2021, реж. Екатерина КОЖАКИНА

Опубликовано в №154 от 26.08.2022