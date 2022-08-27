«Сейчас всё держится только на оптимизме»

В области посещаемость кинотеатров снизилась на 60%. Но впереди нас ждет несколько ярких премьер, а значит – самое время вернуться в кинозалы. Фото: Галина Соловьёва

27 августа в стране отмечается День российского кино. Кинопрокатная отрасль переживает не лучшие времена: средняя посещаемость и выручка упала в регионе на 60 процентов. О том, как изменился рынок за последние месяцы, какое положение дел сейчас и каковы перспективы в будущем – «ОГ» поговорила с общественным помощником бизнес-омбудсмена в Свердловской области, осуществляющим экспертное содействие в сфере демонстрации кинофильмов, предпринимателем, совладельцем кинотеатра «Кинодом» Александром ПРОХОРОВЫМ.

– Александр, дайте краткую характеристику прокатной отрасли на сегодняшний момент.

– Чтобы было понятнее, я объясню на похожем примере. Вот вы – журналист. Продукт, который вы продаете, – это статья. Для того чтобы ее написать, нужны бумага и ручка. И вы в месяц должны зарабатывать, допустим, один миллион рублей. Почему такая сумма? Вы, предположим, платите ипотеку за большую квартиру, учите детей, содержите родителей и так далее. Каждая статья стоит 100 000 рублей, и в месяц их нужно написать десять. При этом на каждую статью – один листок и одна ручка. И вот однажды вам говорят: осталось только два листа бумаги. И остальные восемь никак не получается достать. Таким образом, вы стали резко зарабатывать только двести тысяч, а расходов по-прежнему на миллион. И кажется, что это временно, и пока нужно только занять денег, чтобы покрыть расходы, а потом их вернуть. Но ничего не меняется. И с этим нужно что-то делать, потому что вы понимаете: бумаги для ваших статей больше не будет. Вот и киноотрасль находится в точно таком же положении – никакой определенности нет.

– Речь идет про отсутствие на российском рынке западного, голливудского кино, которое приносило доход кинотеатрам и прокатчикам. Вы сказали, что определенности нет. Есть понимание, когда она появится?

– Когда появится закон о бездоговорном управлении интеллектуальными правами. Или же отказ от него.

– Поясните, что этот закон даст?

– Правообладатели большинства фильмов, ранее показываемых в кинотеатрах, находятся за границей. На наши письма они не отвечают. И вот есть законопроект, который подразумевает использование контента ушедших студий без их согласия, но с обязательным отчислением им авторских вознаграждений через специализированную организацию в стране. Тогда экономика кинотеатров, пусть со скрипом, но заработает. У прокатчиков появится время дождаться отечественных фильмов для широкого зрительского интереса. Это позволит сколько-то продержаться, сохранить минимальную рентабельность. И дальше уже думать над каким-то развитием. Кинотеатры до минимума сократили свои расходы. Отказались от всех излишков. Один человек делает работу пятерых.

– А если закон не будет принят?

– В распоряжении кинотеатров остается российский контент, которого объективно не хватает на весь год. На каждой неделе должно стоять от четырех до шести фильмов минимум. В год это примерно 200 картин, как говорят, зрительского качества. То есть те, на которые человек придет и заплатит деньги, поскольку кинотеатры испытывают колоссальную конкуренцию с онлайн-платформами. А кинопромышленность была на вынужденной паузе из-за ковида, и сейчас есть определенные сложности со сроками выпуска картин. Плюс, конечно, проблемы с коммерческим потенциалом. Поэтому без такого закона, как мне кажется, киноотрасль как бизнес перестанет существовать.

– Падение доходов по стране около 70 процентов?

– Это средняя цифра. В крупных городах, таких как Москва или Санкт-Петербург, падение меньше. В малых городах где-то и больше. Надо понимать, что потеря 70–80 процентов – это нежизнеспособная для бизнеса модель.

– Несколько месяцев назад была идея сделать ставку на азиатский контент. Сыграла?

– Не сыграла. В самых лучших случаях это дало прибавку в пять процентов. Тут в дело уже вступает традиционность. Опять же: представьте, что вы в одном ресторане всегда завтракали бутербродом, а вам через несколько лет вдруг предлагают овсянку. Вы пойдете в другой ресторан за бутербродом. А если вам предложат азиатскую лапшу удон? Это экзотика для многих. У российских зрителей есть достаточно сформированные привычки. И азиатское кино в них не входит. Перспективы этого рынка крайне непонятны, это ограниченная история. Конечно, есть любители, готовые смотреть, но с точки зрения массового зрителя – это не сработало. Ничто не мешало азиатскому контенту и раньше присутствовать на рынке. Но все определяется спросом. Никто никому ничего не навязывает. Провалы случаются даже независимо от того, кто произвел картину. Например, был такой фильм по Стивену Кингу – «Темная башня». Картина оказалась настолько специфичной, что продержалась только один уик-энд. Потом ее начали снимать с экранов. Вопрос не в том, где сделана картина, а в том, насколько она отзывается у зрителя.

– Другая идея – повторный показ. Некоторые фильмы на удивление выстрелили.

– У каждого десятого жителя есть подписка на онлайн-кинотеатр. Чтобы человек вышел из дома и снова пошел в кинотеатр смотреть «Любовь и голуби» или «Покровские ворота», нужно организовать кампанию, естественно, за деньги. Пригласить артистов, создателей на встречу. А так – это разовая, не системная история. Что-то стреляло, но в кавычках. Относительно нуля – да. Выручка была, но, если объективно смотреть на цифры, – это не делает погоды: вместо четырех человек на сеансе было тридцать. А зал вмещает 300. Чтобы были доходы, нужно именно столько зрителей.

– На днях продюсер Сергей Сельянов отметил во время очной защиты Фонда кино: в случае если кинотеатры не будут сейчас поддержаны государством, то производители идут на огромные риски со своими проектами. Потому что непонятно, в каком состоянии будет прокат к моменту выхода картин.

– Согласен с ним. Продюсеры считают рентабельность своих фильмов, и им нужно понимать, как заработать. Государство вкладывает средства в производство картин, но без нормального проката деньги не вернутся. Проекту нужен рынок, который выражен в определенном количестве киноэкранов для показа. Цикл производства хорошего зрительского фильма – три-четыре года. Это время, которое нужно подождать. Тем более что есть крупные картины, пока поставленные на паузу. Такие проекты, как «Движение вверх» или «Т-34», появляются сейчас даже не каждый год. А именно они являются драйверами для развития киносетей. Поэтому в ситуации неопределенности количества и качества картин кинотеатры как бизнес, повторю, рискуют перестать существовать.

– Есть какая-то критическая точка, после которой уже не будет возврата?

– Не думаю, что есть какая-та дата, после которой все закроется. У каждого владельца ситуация индивидуальная и абсолютно разные отношения с собственниками помещений. Как только терпение арендодателей и поставщиков коммунальных услуг лопнет – закончится история того или иного кинотеатра. Это произойдет в разное время и с разным масштабом. Сейчас все держится только на оптимизме.

Справка Из-за событий на Украине крупнейшие голливудские студии Universal, Warner Bros., Paramount, Disney, Sony приостановили свое сотрудничество с Россией. Потери кинотеатров от невышедших студийных релизов уже в марте оценивались в несколько миллиардов рублей. Западные фильмы обеспечивали больше половины всех сборов. За 2021 год, например, российские картины собрали в прокате 10,4 млрд рублей – это 25,6 процента от всей выручки. Ассоциация владельцев кинотеатров считает, что из-за санкций и отсутствия крупных релизов убытки в конце года могут составить до 80 процентов от планируемой выручки.

Досье Александр Прохоров родился 19 июня 1977 года. Окончил Уральский государственный горный университет, выпускник Президентской программы подготовки управленческих кадров. С 2001 по 2004 год – директор кинотеатра «Дом кино», также с 2001 по 2012 год возглавлял сеть кинотеатров «Премьер Зал». С мая 2017 года – совладелец кинотеатра «Кинодом».