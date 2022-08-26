И только «Ночь» поможет нам: публикуем полную программу акции «Ночи кино» в Свердловской области

Кадр из фильма "Чемпион мира"

Завтра в нашей стране отмечается День российского кино. К празднику в регионе подготовлена насыщенная программа, кульминацией которой станет бесплатный показ ярких отечественных премьер 2021-го и 2022 года в рамках «Ночи кино». В этом году в Свердловской области к акции присоединилась 131 площадка.

«Разогреет» публику перед стартом «Ночи кино» Свердловская киностудия (пр. Ленина, 50 Ж). Днем там пройдет серия обзорных экскурсий по сниженной цене. Участники прогуляются по павильонам и студиям, познакомятся с картинами киностудии. Также специально для детей организуют мастер-классы по озвучиванию и актерскому мастерству. Для всех желающих в этот день будут работать фотозоны, где можно будет сделать снимки в винтажном образе.

В екатеринбургском Доме кино (ул. Луначарского, 137) гостей ждут в 18:00. Это главная площадка «Ночи кино» в области, поэтому и афиша соответствует. Вечером здесь предлагают посмотреть выставку раритетного кинооборудования, поиграть в киноквест, посетить бьюти-бар и даже пройти кастинг и мастер-классы от детского журнала «Ералаш». Кроме того, в Доме кино продолжает работу фотоэкспозиция «Уральское кино в лицах».

В 19:00 начнется показ первого фильма – «Последний богатырь: Посланник тьмы» Дмитрия Дьяченко. Это финал суперуспешной эпопеи, который только в российском прокате собрал больше 30 млн долларов. Премьера картины состоялась под Новый год, сейчас у зрителей будет возможность освежить в памяти – чем завершилась эта история. В 21:20 в кинозале ждут любителей спортивных драм – на показе фильма «Чемпион мира» (режиссер Алексей Сидоров) о легендарном шахматном поединке междуАнатолием Карповым иВиктором Корчным.

Последний сеанс намечен на 00:10 – это будет фантастическая комедийная мелодрама «Пара из будущего» режиссера Алексея Нужного, в главных ролях – Мария Аронова и Сергей Бурунов. Интересно, что перед показом выступит екатеринбургская команда импровизации «План Б» со стендапом о семейных отношениях. Бесплатные билеты на показы нужно приобрести в кассе кинотеатра.

Но конечно, Дом кино всех желающих вместить не сможет, в Екатеринбурге акцию поддерживают ещё 11 площадок: это Свердловский областной фильмофонд (два зала), кинотеатры сети «Премьер зал», амфитеатр перед ТЦ «МЕГА» и другие.

Кстати, всего в области в эту ночь посмотреть фильмы под открытым небом (тем более, что погода благоволит) можно будет на 13 площадках, в том числе в Верхнем Тагиле, Первоуральске, Верхней Туре, Лесном, Патрушах, Серове, Туринске, Октябрьском и Новоасбесте. А если, например, кто-то не захочет покидать салон своей машины, то ему – в Березовский, в автокинотеатр.

В области самыми активными муниципалитетами по проведению мероприятий "Ночи музыки" стали Серовский район (11 площадок), Артинский район (11), Ирбитский район (10).

С полным списком площадок «Ночи кино» в области можно ознакомиться на сайте Свердловского фильмофонда.

Организаторы акции в нашем регионе отмечают, что «Ночь кино» может помочь вернуть часть зрителей в кинотеатры, поскольку в сложившейся ситуации отрасль терпит серьезные убытки.

– Падение зрительского интереса в кинотеатрах и валового сбора составило порядка 60 процентов. Это большие потери. Такие акции, как «Ночь кино», дают нам возможность обзавестись лояльной для себя зрительской аудиторией», – уверен Николай Михайлов, генеральный директор Свердловского областного фильмофонда.

Справка 27 августа 1919 года Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет о национализации кинодела. С этого дня кинематографическая торговля, промышленность и кинотеатры РСФСР перешли в прямое ведение Народного комиссариата просвещения. «День советского кино» начали отмечать с 1980 года. Нынешнее название – «День российского кино» появилось после распада СССР.