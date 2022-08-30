Время не хандры, а кино

Исторический блокбастер «Сердце Пармы» с Александром Кузнецовым – не только одна из главных премьер осени, но и всего года. Фото: Кинокомпания «Централ Партнершип»/centpart.ru

Осень в кинопрокате – время громких российских премьер. Уже в сентябре на экраны выйдет несколько ярких картин, среди которых «Далекие близкие», «Экспресс», а в октябре на киноэкранах – «Сердце Пармы». «ОГ» рассказывает о предстоящих новинках.

Российский прокат сейчас переживает не самый лучший период. Из-за отсутствия премьер западных студий кинотеатры теряют зрителей и соответственно – свои доходы. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, в 2021 году с 1 по 28 августа совокупные сборы всех фильмов по стране составили 2,8 млрд рублей. За аналогичный период текущего года – 968 миллионов рублей.

С фестивалей – на экраны

Кинотеатры в сложившийся ситуации во многом опираются на российский контент. На начало сентября, однако, громких релизов не запланировано. Из интересного – вторая полнометражная работа победителя «Кинотавра» Бориса Акопова под названием «Кэт» (в прокате с 15 сентября). После картины «Бык», где режиссер исследовал тему 90-х годов, он снял фильм о девушке, которой предстоит сделать сложный выбор между материнским инстинктом и бизнесом, который приносил хороший доход. Картина была представлена на Московском международном кинофестивале.

Еще одна любопытная работа, на которую стоит обратить внимание, это лучшая игровая картина прошедшего фестиваля «Окно в Европу» – «Экспресс» Руслана Братова. Руслан снимал очень занимательные короткометражные фильмы, самый примечательный из них – «Лалай-Балалай», получивший главный приз «Кинотавра» в программе «Короткий метр».

«Экспресс» – это лихая история (или, как отмечают сами создатели – «черкесская одиссея») про невезучего Сашу Сосланова, случайно заработавшего деньги на ставках, но потерявшего карточку для получения выигрыша. Это влечет за собой целую череду приключений, ловко уложенных режиссером в одно яркое целое. В прокате – с 22 сентября.

С 29 сентября на экраны выходит дебютный полнометражный фильм екатеринбургского режиссера Ивана Соснина «Далекие близкие». Картину также представили на фестивале «Окно в Европу», где зрители после показа аплодировали до конца титров. И хоть «Далекие близкие» были не в конкурсной программе, на фестивале им отдали приз за сценарий и присудили победу в «Выборгском счете» – спецконкурсе, где лучшую картину определяют зрители. Это по-настоящему зрительское кино – о том, как отец и сын, когда-то отдалившиеся друг от друга, отправляются вместе в путешествие из Хабаровска в Подмосковье. В итоге путешествие преподносит множество сюрпризов и круто меняет их жизнь. В главных ролях - Евгений Сытый и Филипп Авдеев.

Фото: Кадр из фильма "Далекие близкие", реж. Иван Соснин

Октябрь – в самое «Сердце»

В первую неделю октября на экраны выйдет без преувеличения один из самых ожидаемых фильмов года – «Сердце Пармы», снятый по роману Алексея Иванова. Высокобюджетный блокбастер об истории завоевания пермских земель, в основу которого легли реальные события второй половины XV века.

Масштабную историческую картину Антона Мегердичева («Движение вверх», «Метро») начали снимать еще в 2019 году. Как отмечают создатели, в общей сложности за все время съемок в проекте приняли участие более 2000 человек. В главных ролях Александр Кузнецов, Евгений Миронов, Федор Бондарчук. А над сценарием работал в том числе и Сергей Бодров. Фильм отрыл 44-й Московский международный кинофестиваль, и уже отсмотревшие его критики отмечают финальную битву, снятую не хуже сцен из популярной «Игры престолов».

Вполне возможно, что «Сердце Пармы» станет той картиной, которая выправит кассовые сборы кинотеатров. Когда-то «Движение вверх» Антона Мегердичева собрало в прокате почти 3 миллиарда рублей и стало одним из самых успешных фильмов по этому показателю.

Кроме того, в октябре в кинотеатрах покажут якутскую картину режиссера Владимира Мункуева «Нуучча», получившую Гран-при в секции «Восток-Запад» Международного кинофестиваля в Карловых Варах в 2021 году и приз за режиссуру на «Кинотавре». Это история по мотивам произведения писателя и этнографа Вацлава Серошевского, в которой рассказывается о взаимоотношениях русского каторжника с местным якутским населением в конце XIX века.

В конце месяца, с 22 октября, в прокате – новый фильм Клима Шипенко (автора «Холопа», «Текста» и «Салюта-7») «Декабрь». Это драма о последних днях Сергея Есенина в исполнении Александра Петрова. По сюжету Айседора Дункан готовит побег поэта из Москвы. Есенин доезжает до Ленинграда и попадает в круговорот событий, которые известно чем закончатся.

В ноябре смотреть на Лапенко

В ноябре в прокате будет небольшое затишье – крупные релизы придержат до середины и конца декабря. Стоит обратить внимание на картину «По-мужски» (на экранах с 10 ноября). Именно этот фильм Максима Кулагина жюри признало лучшим российским игровым дебютом на фестивале «Одна шестая» в Екатеринбурге. Главную роль сыграл тот самый Антон Лапенко – звезда ютуб-шоу «Внутри Лапенко».

Еще одна картина – «1000 дешевых зажигалок» Ирины Обидовой была уже представлена на «Окне в Европу». Социальная драма о двух ребятах, попавших в колледже в список опасных «взрывников» и на этой почве начавших соперничество между собой. Картина о том, что часто попадало в сводки новостных лент в последнее время, но так и не было отражено в российском кинематографе.