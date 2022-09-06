В Екатеринбурге на неделе уральского кино пройдут бесплатные показы

Неделя уральского кино пройдет в Екатеринбурге с 13 по 17 сентября. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге с 13 сентября стартует уральская неделя кино. В течение пяти дней зрители смогут посетить бесплатные показы фильмов, снятые свердловскими кинематографистами.

Фестиваль пройдет на площадках екатеринбургского Дома кино. Гостей ждут 70 работ, которые были созданы с 2020 по 2022 годы, сообщают организаторы уральской недели кино. В программе запланированы творческие встречи с режиссерами, сценаристами, операторами и продюсерами.

"В сентябре Свердловская организация Союза кинематографистов России при поддержке Министерства культуры Свердловской области проводит Неделю уральского кино, как уникальную возможность показать фильмы-участников и победителей кинофестивалей, где авторы получили высокие награды, но не имели выхода к более широкой аудитории," — уточняют организаторы фестиваля.

Собственные проекты представят 10 творческих студий Екатеринбурга и Среднего Урала. Ожидаются премьеры лучших работ, выполненные студентами.

Напомним, в Свердловской области открывается новый театральный сезон, в котором будут представлены классические и экспериментальные постановки.