Уральское кино. Двухлетней выдержки

Завтра в Екатеринбурге открывается Неделя уральского кино. Свои работы представят десять киностудий области. Всего за пять дней – с 13 по 17 сентября – покажут больше 70 картин, снятых за последние два года.
Фестиваль пройдет в екатеринбургском Доме кино, вход на все сеансы – бесплатный. Это уникальная возможность для свердловского зрителя увидеть самый широкий срез фильмов, которые создавались в нашем регионе. В программе – все жанры кинематографа: игровые полнометражные и короткометражные картины, сериал, документальные работы, анимация. Помимо новинок организаторы предусмотрели также и несколько ретроспективных серий.
Откроет Неделю уральского кино кинокомпания «СНЕГА», 13 сентября в 18:00 в Большом зале Дома кино представят документальную картину «Россия – Феникс?» (реж. Георгий Негашев, Павел Фаттахутдинов), где авторы показывают, что стало с городами, которые до лихих 90-х были процветающими промышленными центрами, и задаются вопросом – что предопределит развитие страны в новом десятилетии. Остальные премьеры «СНЕГА» покажут 15 и 17 сентября.
Завтра же, 13 сентября в 20:00, состоится презентация картин кинокомпании «Red Pepper Film», самый известный режиссер которой – Иван Соснин – представит три свои игровые короткометражные работы: «Невесомость», «Чернильное море» и «Большая восьмерка». В последнем фильме сыграли Катерина Шпица и актер Свердловской драмы Игорь Кожевин, в «Чернильном море» одну из главных ролей исполнил Владимир Вдовиченков, в «Невесомости» – Марьяна Спивак. Помимо короткометражек Ивана Соснина кинокомпания в этот вечер покажет работы еще пятерых режиссеров.
Не обойдется на фестивале и без ведущего свердловского режиссера – Алексея Федорченко. 14 сентября в 18:00, в Доме кино ждут тех, кто еще не видел неигровой фильм, собравший призы самых разных смотров, – «Кино эпохи перемен» о не самом простом периоде Свердловской киностудии. 15 сентября в 18:00 состоится полуретроспективный показ – сначала покажут легендарную документальную комедию Владислава Тарика «Тот, кто с песней», а следом ремейк-переосмысление от Алексея Федорченко – «Гимны». А в заключительный день фестиваля, 17 сентября в 18:00, покажут игровую полнометражную работу режиссера – «Последняя «Милая Болгария».
Ценителям документального кино рекомендуем не пропустить показы еще одного свердловского режиссера – Марины Чувайловой. На Неделе уральского кино она представит сразу три картины «За нашу Победу!» (13 сентября), «Миры Майи» (15 сентября) – о поэте, писателе, историке культуры Майе Никулиной и «Чемпионки» (17 сентября) о команде по синхронному катанию «Юность» из Екатеринбурга.
На фестивале запланирована обширная анимационная афиша от студий «А-фильм», «Урал-Синема», «СНЕГА», Инновационного культурного центра. 15 сентября (в 20:00) покажут большую программу авторских и студенческих работ студии «Светлые истории» – это мультфильмы Павла Погудина, Максима Куликова, Анастасии Мелеховой, Ивана Ханжина и других.
И обязательно стоит сказать об изюминке Недели уральского кино – интернет-сериале «Завод» с артистом шоу «Уральские пельмени», продюсером Андреем Рожковым. Идея 12-серийного фильма пришла создателям во время пандемии, в роликах рассказывается об успешном человеке, который попал в трудную ситуацию и вынужден вернуться к началу пути – на завод. Накануне фестиваля Андрей Рожков рассказал, что этот сериал – стал смелым экспериментом для него и команды, и даже они сами еще не видели, как он выглядит на большом экране. К слову, все серии для смотра смонтированы в один час.
Бесплатные билеты на показы можно оформить на сайте свердловского отделения Союза кинематографистов России либо получить в кассе Дома кино.
Полная программа Недели уральского кино:
13 сентября:
18:00 (большой зал)
Кинокомпания «СНЕГА» представляет программу документальных и анимационных фильмов: «Куда уходят папы» (анимационный) реж. Алина Хабарова, «РОССИЯ - ФЕНИКС?» (документальный) реж. Георгий Негашев, Павел Фаттахутдинов при участии Андрея Титова, Натальи Саврас.
80 мин. 12+. Бесплатная регистрация: билеты по ссылке
19:00 (малый зал)
Студия «А-фильм» представляет документальный фильм «Мать» реж. Екатерина Тимошенко. Студия «Урал-Синема» представляет документальный фильм «За нашу Победу!» реж. Марина Чувайлова.
77 мин. 12+. Бесплатная регистрация: билеты по ссылке
20:00 (большой зал)
Кинокомпания «Red Pepper Film» представляет программу игровых и документальных фильмов: «Невесомость» (игровой) реж. Иван Соснин, «Чернильное море» (игровой) реж. Иван Соснин, «Большая восьмерка» (игровой) реж. Иван Соснин, «Обычная свадьба» (игровой) реж. Ирина Ходюш, «Отец и сын» (игровой) реж. Никита Власов, «Вторая жизнь деревни» (документальный) реж. Егор Мясников, «Теперь мы киборги» (документальный) реж. Кирилл Лукин, «Путешествия без границ» (документальный) реж. Кирилл Верхозин.
118 мин. 18+. Бесплатная регистрация: билеты по ссылке
14 сентября:
16:00 (большой зал)
Студия «А-фильм» представляет программу анимационных фильмов: «Аляска» реж. Оксана Кувалдина, «Русалка» реж. Светлана Жукова, «Белая змея» реж. Полина Фёдорова, «Мамина пуговка» реж. Анна Крицкая, «Зимний вечер» реж. Полина Федорова, «Начало света» реж. Анастасия Мелихова, «Воробей Чирк» реж. Пётр Закревский.
51 мин. 12+. Бесплатная регистрация: билеты по ссылке
17:00 (малый зал)
Студия анимации Инновационного культурного центра представляет документальные фильмы «Тайны уральской анимации. Мультипликация спешит на помощь» и «Тайны уральской анимации. По следам свердловских кинолюбителей. 60-е» реж. Марина Панасюк.
51 мин. 12+. Бесплатная регистрация: билеты по ссылке
18:00 (большой зал)
«Кинокомпания 29 февраля» представляет документальный фильм «Кино эпохи перемен» реж. Алексей Федорченко.
61 мин. 16+. Бесплатная регистрация: билеты по ссылке
19:00 (малый зал)
Ретроспектива Уральских мастеров. Игровой фильм «Семён Дежнёв» реж. Николай Гусаров.
80 мин. 12+. Бесплатная регистрация: билеты по ссылке
20:00 (большой зал)
Интернет-сериал «Завод» с Андреем Рожковым. Авторская версия первого сезона. Спецпоказ на большом экране.
60 мин. 18+. Бесплатная регистрация: билеты по ссылке
15 сентября:
16:00 (большой зал)
Видеопроизводственная студия «Мастер» представляет игровой фильм «Там, где кончается река» реж. Андрей Ким
71 мин, 6+. Бесплатная регистрация: билеты по ссылке
17:00 (малый зал)
Кинокомпания «СНЕГА» представляет программу документальных и анимационных фильмов: «Мой папа космонавт» (документальный) реж. Наталья Саврас, «Самый страшный» (анимационный) реж. Павел Никифоров, «Хоккей в отдельно взятом городе» (документальный) реж. Павел Фаттахутдинов.
74 мин. 6+. Бесплатная регистрация: билеты по ссылке
18:00 (большой зал)
Ретроспектива Уральских мастеров. Документальный фильм «Тот кто с песней» реж. Владислав Тарик. Документальный фильм «Гимны» реж. Алексей Федорченко.
38 мин. 12+. Бесплатная регистрация: билеты по ссылке
19:00 (малый зал)
Студия «А-фильм» представляет документальный фильм «Миры Майи» реж. Марина Чувайлова.
69 мин. 6+. Бесплатная регистрация: билеты по ссылке
20:00 (большой зал)
Студия анимации «Светлые истории» представляет программу авторских и студенческих анимационных фильмов: «До Темноты» реж. Павел Погудин, Макс Куликов, «ETERNITY» реж. Анастасия Мелихова, «RiveRGB» реж. Иван Ханжин, «Звездный улов» реж. Пелагея Генералова, «Шумная мелодия» реж. Павел Погудин и Макс Куликов, «Осколок» реж. Валентина Набиулина, «Долгий поцелуй» реж. Иван Ханжин, «Болезнь куклы» реж. Александра Грайс, «Искра» реж. Валентина Набиулина, «Шуточка» реж. Алена Томилова, «Кудряшка» реж. Валентина Набиулина, «Набор для создания мышки» реж. Иван Ханжин, Анна Исакова и Василиса Макшакова, «Несчастный» реж. Таня Шитикова, «Камера. Мотор» реж. Данил Стрижов, «Охота» реж. Аня Исакова, «Лед» реж. Василиса Макшакова, «Зоотроп» реж. Полина Чеботарёва, Маша Селезнёва, Алёна Баркан, Надя Гагель, Диана Нагибина, Даня Соловьев, Полина Разина, Ильмира Хисматуллина, Соня Жалнина, Полина Пищулина, Маша Айнагулова, Лера Мизенина, Андрей Вершинин и Лера Смоленцева, «Мальчик-кот и Новый год!» реж. Павел Погудин.
47 мин. 16+. Бесплатная регистрация: билеты по ссылке
16 сентября:
16:00 (большой зал)
Кинокомпания «СНЕГА» представляет программу документальных и анимационных фильмов: «Озёра России. Светлояр» (документальный) реж. Андрей Титов, «Привычка» (анимационный) реж. Алексей Караев и Александр Рубцов, «Гагаузы. Путешествие к себе» (документальный) реж. Наталья Саврас.
73 мин. 12+. Бесплатная регистрация:билеты по ссылке
17:00 (малый зал)
«Кинокомпания 29 февраля» представляет документальные фильмы «Стендап — это боль» реж. Сабрина Карабаева и «Валька» реж. Дмитрий Воробьев и Лидия Канашова.
75 мин. 16+. Бесплатная регистрация: билеты по ссылке
18:00 (большой зал)
«Кинокомпания 29 февраля» представляет игровой фильм «Второе солнце» реж. Ринат Ташимов.
90 мин. 18+. Бесплатная регистрация: билеты по ссылке
19:00 (малый зал)
Студия анимации Инновационного культурного центра представляет программу документальных и анимационных фильмы: «Поэзия рождения валенок» (документальный) реж. Вадим Шолохов, «Шигирская байка» реж. Диляра Сильницкая, «Валенки Бажова» реж. Сергей Айнутдинов, «Невьянская башня» реж. Елена Лапшина, «Про щелпов» реж. Сергей Айнутдинов.
53 мин. 6+. Бесплатная регистрация: билеты по ссылке
20:00 (большой зал)
Мастерская Kinolook представляет программу авторских и студенческих игровых фильмов: «Трейлер любви» реж. Любовь Соболева, «Все мои цветы» реж. Алла Эгемен, «Зарики» реж. Сергей Юкляевских, «ПА» реж. Алина Румянцева-Алиева, «Полярная ночь» реж. Альфина Фаузетдинова, «Флекс» реж. Александр Сажаев, «Удар» реж. Анастасия Бутина, «Пещерные люди» реж. Марина Несмелова, «Танцуй под радио» реж. Анна Гурьева, «Потрясение» реж. Артем Упоров.
106 мин. 18+. Бесплатная регистрация: билеты по ссылке
17 сентября:
15:00 (малый зал)
Студия «Урал-Синема» представляет программу анимационных фильмов: «Арктические байки» реж. Григорий Малышев, «Мой комбез» реж. Мария Железнова, «Легенда о Джеральде» реж. Евгения Ковязина, «Правда и Кривда» реж. Надежда Бойко, «Ворона» реж. Наталья Фатих, «Старый дом» реж. Евгения Хазиханова, «Плацкарт» реж. Юлия Лобачева.
54 мин. 12+. Бесплатная регистрация: билеты по ссылке
16:00 (большой зал)
Студия «А-фильм» представляет документальный фильм «Чемпионки» реж. Марина Чувайлова.
64 мин. 6+. Бесплатная регистрация: билеты по ссылке
17:00 (малый зал)
Видеопроизводственная студия «Мастер» представляет игровой фильм «Ящерка вернется» реж. Андрей Ким
105 мин, 6+. Бесплатная регистрация: билеты по ссылке
18:00 (большой зал)
«Кинокомпания 29 февраля» представляет игровой фильм «Последняя «Милая Болгария» реж. Алексей Федорченко.
110 мин. 18+. Бесплатная регистрация: билеты по ссылке
19:00 (малый зал)
Кинокомпания «СНЕГА» представляет программу документальных и анимационных фильмов: «Голубые штаны» (анимационный) реж. Алексей Караев, «Осторожно - стреляют!» (документальный) реж. Никита Бобров, «Кабанчик, который смотрел в даль» (анимационный) реж. Дарья Столбецова, «Община» (документальный) реж. Павел Фаттахутдинов и Светлана Боброва.
79 мин. 12+. Бесплатная регистрация: билеты по ссылке
- Опубликовано в № от 13.09.2022