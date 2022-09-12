Уральское кино. Двухлетней выдержки

Главный герой картины "Чернильное море" - моряк Саша - путешествует по миру и отправляет письма из каждого города своему отцу (Владимир Вдовиченков), которого не видел с детства

Завтра в Екатеринбурге открывается Неделя уральского кино. Свои работы представят десять киностудий области. Всего за пять дней – с 13 по 17 сентября – покажут больше 70 картин, снятых за последние два года.

Фестиваль пройдет в екатеринбургском Доме кино, вход на все сеансы – бесплатный. Это уникальная возможность для свердловского зрителя увидеть самый широкий срез фильмов, которые создавались в нашем регионе. В программе – все жанры кинематографа: игровые полнометражные и короткометражные картины, сериал, документальные работы, анимация. Помимо новинок организаторы предусмотрели также и несколько ретроспективных серий.

Откроет Неделю уральского кино кинокомпания «СНЕГА», 13 сентября в 18:00 в Большом зале Дома кино представят документальную картину «Россия – Феникс?» (реж. Георгий Негашев, Павел Фаттахутдинов), где авторы показывают, что стало с городами, которые до лихих 90-х были процветающими промышленными центрами, и задаются вопросом – что предопределит развитие страны в новом десятилетии. Остальные премьеры «СНЕГА» покажут 15 и 17 сентября.

Завтра же, 13 сентября в 20:00, состоится презентация картин кинокомпании «Red Pepper Film», самый известный режиссер которой – Иван Соснин – представит три свои игровые короткометражные работы: «Невесомость», «Чернильное море» и «Большая восьмерка». В последнем фильме сыграли Катерина Шпица и актер Свердловской драмы Игорь Кожевин, в «Чернильном море» одну из главных ролей исполнил Владимир Вдовиченков, в «Невесомости» – Марьяна Спивак. Помимо короткометражек Ивана Соснина кинокомпания в этот вечер покажет работы еще пятерых режиссеров.

Не обойдется на фестивале и без ведущего свердловского режиссера – Алексея Федорченко. 14 сентября в 18:00, в Доме кино ждут тех, кто еще не видел неигровой фильм, собравший призы самых разных смотров, – «Кино эпохи перемен» о не самом простом периоде Свердловской киностудии. 15 сентября в 18:00 состоится полуретроспективный показ – сначала покажут легендарную документальную комедию Владислава Тарика «Тот, кто с песней», а следом ремейк-переосмысление от Алексея Федорченко – «Гимны». А в заключительный день фестиваля, 17 сентября в 18:00, покажут игровую полнометражную работу режиссера – «Последняя «Милая Болгария».

Ценителям документального кино рекомендуем не пропустить показы еще одного свердловского режиссера – Марины Чувайловой. На Неделе уральского кино она представит сразу три картины «За нашу Победу!» (13 сентября), «Миры Майи» (15 сентября) – о поэте, писателе, историке культуры Майе Никулиной и «Чемпионки» (17 сентября) о команде по синхронному катанию «Юность» из Екатеринбурга.

На фестивале запланирована обширная анимационная афиша от студий «А-фильм», «Урал-Синема», «СНЕГА», Инновационного культурного центра. 15 сентября (в 20:00) покажут большую программу авторских и студенческих работ студии «Светлые истории» – это мультфильмы Павла Погудина, Максима Куликова, Анастасии Мелеховой, Ивана Ханжина и других.

И обязательно стоит сказать об изюминке Недели уральского кино – интернет-сериале «Завод» с артистом шоу «Уральские пельмени», продюсером Андреем Рожковым. Идея 12-серийного фильма пришла создателям во время пандемии, в роликах рассказывается об успешном человеке, который попал в трудную ситуацию и вынужден вернуться к началу пути – на завод. Накануне фестиваля Андрей Рожков рассказал, что этот сериал – стал смелым экспериментом для него и команды, и даже они сами еще не видели, как он выглядит на большом экране. К слову, все серии для смотра смонтированы в один час.

Бесплатные билеты на показы можно оформить на сайте свердловского отделения Союза кинематографистов России либо получить в кассе Дома кино.