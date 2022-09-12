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Культура / Кино
12 сентября 2022, 16:27

По сценарию уральского драматурга Василия Сигарева снимут сериал

  Валерия Белякова
Актеры сериала

По сценарию Василия Сигарева снимут комедийный сериал. Фото: telegram-канал KION

Свердловский драматург и режиссер Василий Сигарев написал сценарий, по которому снимут комедийный сериал "Американцы". Ленту запустят в прокат в 2023 году на площадке онлайн-кинотеатра.

Съемками займется федеральная кинокомпания. Роли в сериале сыграют известные актеры: Анна Котова-Дерябина, Анастасия Попова, Лина Миримская, Мария Осипова и другие, сообщается в официальном telegram-канале платформы KION.

По сценарию, главная героиня по имени Зинаида решает, что хочет изменить свою жизнь. Женщина узнает, что если родить ребенка в США, то он автоматически становится гражданином этой страны и в дальнейшем может перевезти за рубеж всех своих родственников. Зинаида мечтает переехать за границу и начинает действовать без промедления.

"Один час мне понадобился после прочтения первых серий, чтобы понять: Василий Сигарев прислал потенциальный народный хит! Таких историй — самоироничных, умных, с юмором и яркими народными персонажами — крайне мало. И снимать такой сериал — большая радость и удача для нас", — рассказал продюсер Игорь Мишин.

Отметим, Василий Сигарев является сценаристом, драматургом и режиссером. Он снял такие фильмы, как "Волчок", "Жить", "Страна ОЗ". Его муза — актриса и бывшая супруга Яна Троянова.

Ранее по пьесе Василия Сигарева в свердловском театре драмы поставили спектакль "Вий". 

Областная газета Свердловской области

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По сценарию уральского драматурга Василия Сигарева снимут сериал