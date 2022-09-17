На 91-м году жизни скончался российский режиссер Игорь Масленников

Игорь Масленников родился 26 октября 1931 года в городе Горьком. Фото: скриншот видео из YouTube-канала "МОСТ"

Народный артист РСФСР, режиссер Игорь Масленников умер в возрасте 90 лет. Он известен широкому зрителю серией фильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", кинокартинами "Зимняя вишня" и "Гонщики".

О смерти Игоря Масленникова рассказала его дочь. Похоронами артиста будет заниматься Союз кинематографистов Санкт-Петербурга, где жил режиссер, сообщает ТАСС.

Игорь Масленников родился 26 октября 1931 года в городе Горьком (ныне Нижний Новгород). В 1954 году он окончил факультет журналистики ЛГУ по двум специальностям — филолог и журналист. После этого вплоть до 1965 года Игорь Масленников работал на Ленинградском телевидении, а также художником в нескольких театрах.

Окончив в 1967 году высшие курсы кинорежиссеров при "Ленфильме", Игорь Масленников стал режиссером этой киностудии.

Среди самых известных его работ — серия фильмов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, "Зимняя вишня", "Ярославна, королева Франции", "Гонщики", "Под каменным небом", "Письма к Эльзе".

В 1979 году Игорь Масленников был удостоен звания "Заслуженный деятель искусств РСФСР", а в 1987 — "Народный артист РСФСР". Также на его счету ряд государственных наград и премий в сфере искусства.