Бывшие бандиты, Маша Распутина и золотая молодежь: какие типажи появятся в новом фильме Свердловской киностудии

Егор Корешков исполнит главную роль в полнометражном фильме Свердловской киностудии под рабочим названием "Сломя голову". Фото: Полина Зиновьева

Осень в нашем регионе выдалась богатой на кинособытия – несколько интересных фестивалей, премьеры и, конечно же, производство новых картин. Так, в конце сентября должны начаться съемки первого полного метра на обновленной Свердловской киностудии. А пока для этого фильма с рабочим названием «Сломя голову» набирают артистов и массовку.

В эпизоды – сломя голову

Режиссером картины «Сломя голову» (название с большой долей вероятности будет изменено) является креативный продюсер Свердловской киностудии Евгений Григорьев. Для него это будет второй игровой полнометражный фильм в карьере, после «Подельников».

В интервью «ОГ» Евгений Григорьев рассказывал, что конкурс на поддержку данного кино команда выиграла летом 2021 года. Это актуальный фильм о мужчинах, о том, как на них влияет современный мир. В центре сюжета – история преподавателя античной литературы, настоящего семьянина и конформиста, жизнь которого меняется за несколько секунд. Во время ограбления банка Андрей случайно попадает на камеры видеонаблюдения.

На Свердловской киностудии пояснили, что кастинг на главные роли проходил в Москве, и как раз Андрея сыграет Егор Корешков. Известный артист приезжал в Екатеринбург, чтобы провести церемонию открытия фестиваля «Одна шестая», а также успел сделать пробу грима и костюма как раз для нового фильма.

В столице Урала параллельно объявляли набор актеров на эпизодические роли и для массовых сцен. Итак, какие же типажи нужны для новой картины? В массовку создатели будущего фильма уже утвердили людей, которые сыграют студентов, преподавателей, аспирантов, посетителей ресторанов и кафе, официантов, прохожих и болельщиков на стадионе. А вот для эпизодов требуются персонажи куда любопытнее. Во-первых, на роль бывших бандитов, которые пришли в ресторан на годовщину свадьбы товарища, набирают фактурных мужчин старше 60 лет. На киностудии оговариваются, что кандидатов моложе даже не рассматривают.

Для этой же сцены на кастинг приглашаются дамы 55 лет, чтобы сыграть жену одного из бывших бандитов. Интересно, что для роли приветствуется, если актриса делала пластику лица. А референсом персонажа называют яркую певицу Машу Распутину.

Также в фильме снимут девушек и парней – типаж «золотая молодежь» – возраста 20+. Причем желающие появиться на экране должны обладать хорошей физической формой и привлекательной фигурой, поскольку съемки будут проходить в бассейне.

Съемки картины полностью пройдут в Екатеринбурге, ранее команда фильма (Евгений Григорьев, оператор-постановщик Артем Анисимов, исполнительный продюсер Артем Подкорытов, художник-постановщик Денис Бауэр) приезжала в столицу Урала, чтобы выбрать локации. Правда, что это конкретно за места, пока держится в секрете. Планировалось, что начнутся съемки в конце сентября и продлятся полтора месяца. На Свердловской киностудии «ОГ» также сказали, что день старта съемочного процесса сейчас назвать не готовы, но совсем скоро об этом будет сообщено.

Кому не хватило короткого метра, ждем кастинг в романтическую комедию

Несколько дней назад на улицах Екатеринбурга проходили съемки игрового короткометражного фильма «Бернаки». Картина также находится в производстве Свердловской киностудии, режиссер – Андрей Лукьянов. Это история о том, как молодых парней уволили с мясокомбината, один из них решает отстаивать свои права, а второй принимает неожиданное решение – соглашается стать лицом бренда этого производства. Для массовых сцен набирали тех, кто готов сыграть охранников, сотрудников офиса, пикетчиков и так далее. Снимали и днем, и ночью. Кстати, ночные сцены актерам массовки оплачивались дороже – 1000 рублей, дневная смена стоила 700 рублей.

Не стоит удивляться, если вам попадутся люди с камерой возле достопримечательностей и просто интересных мест в Екатеринбурге и окрестностях, поскольку сейчас продолжается работа над документальным фильмом «Код города». На прошлой неделе съемочная группа уже побывала у памятника Сгущенке, на Уралмаше, на Плотинке, у фонтанов возле «Пассажа», а также у порога Ревун на реке Исеть. Напомним, «Код города» – это серия киноновелл к 300-летию столицы Урала.

И этой же осенью начнется подготовка ко второму полнометражному фильму Свердловской киностудии после перезапуска – романтическому роуд-муви под названием «Втроем». По сюжету пара Даша и Слава отправляются в поездку по городам Урала, где узнают друг друга по-настоящему, и это меняет их жизнь. Для режиссера Александры Сарана это будет дебют в полнометражном игровом кино. Поэтому тем свердловчанам, кто хочет попробовать себя в большом кино, стоит в скором времени ждать еще одного кастинга.