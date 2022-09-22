Егор Корешков, Рома Зверь, Павел Деревянко: в Екатеринбурге стартовали съемки фильма «Сломя голову». Фото

Фото: Полина Зиновьева

Сегодня в Екатеринбурге стартовали съемки первого полнометражного фильма обновленной Свердловской киностудии. Это картина с рабочим названием «Сломя голову» режиссера Евгения Григорьева. Жанр – криминальная комедия, главные роли исполняют Егор Корешков и Владимир Битоков, а в эпизоде появится Рома Зверь.

Для режиссера Евгения Григорьева (который по совместительству является креативным продюсером Свердловской киностудии) это второй игровой полнометражный фильм в карьере. Дебютом стала драма «Подельники», в широкий прокат она вышла в апреле 2022 года.

Поддержку для новой картины команда выиграла летом 2021 года, средства выделены Министерством культуры РФ. Над сценарием работали Савва Минаев (проекты «Цой», «За час до рассвета» и «Беспринципные»), Юлианна Кошкина и Евгений Григорьев.

В центре сюжета – история преподавателя античной литературы, настоящего семьянина и конформиста, жизнь которого меняется за несколько секунд. Андрей (Егор Корешков) случайно становится свидетелем ограбления банка. Именно так он знакомится с Сергеем (Владимиром Битоковым), представившимся начальником службы безопасности. Внезапная дружба двух противоположностей запустит целую серию внезапных, трагикомичных и странных событий, благодаря которым Андрей узнает про себя намного больше и познакомится со своим темным «я».

– Это настоящая мужская история. Сейчас многие кинематографисты занимаются историями женщин в тяжелых жизненных ситуациях, а на самом деле мужчины в современном мире в гораздо более уязвимом положении. В центре сюжета «Сломя голову» — интеллигентный мужчина в непростых обстоятельствах. И вокруг него развернутся невероятные события, – поделился с журналистами в перерыве между съемками режиссер Евгений Григорьев.

Евгений Григорьев на съемочной площадке. Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Картина будет полностью снята в Екатеринбурге. Среди локаций: стадион «Динамо», бассейн на крыше БЦ «Высоцкий» и т.д. Съемочный процесс должен занять полтора месяца. В первый день команда работает по адресу Горького, 17/1 – это кафе «Ветерок» на набережной Исети, в самом центре города.

Снимают с 7 утра и до 7 вечера – 12-часовая смена. Как рассказал Евгений Григорьев, съемочный период должен завершиться уже к 6 ноября.

В первый день по традиции была разбита символическая кинотарелка. А после завершения из осколков тарелку соберут вновь, чтобы работа оказалась успешной в прокате.

Фото: Полина Зиновьева

Команда фильма "Сломя голову". Фото: Полина Зиновьева

– Для меня старт съёмок «Сломя голову» — одновременно трогательный и исторический момент: это первый игровой фильм, который мы начали снимать после перезапуска Свердловской киностудии, – рассказывает генеральный продюсер киностудии Ольга Ерофеева-Муравьева. – Сценарий изначально был написан для Петербурга, и мы искали решение, как можно перенести съемки в Екатеринбург, чтобы в кино присутствовал и античный мир, живущий в Питере, и мир будущего, в который устремлён герой Павла Деревянко.

Кстати, о том – какие еще артисты появятся в фильме. Павел Деревянко должен будет сыграть директора банка. Этот актер, напомним, исполнил главную роль в фильме «Подельники». Также на экране зрители увидят певца и актера Рому Зверя. Он снимается в эпизодической роли, и как раз его сцены снимают в первый день.

Отметим, что Роман сыграл Майка Науменко в фильме «Лето» Кирилла Серебренникова, на съемках которого он и познакомился с Евгением Григорьевым. Сейчас режиссер также работает над документальным фильмом о Роме «После успеха».

Роман Билык (Рома Зверь) на съемочной площадке. Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

– Снимаюсь я редко по простой причине: мне нужно знать, что режиссер снимет хорошую достойную картину. Кино — дело тонкое. В стране не много режиссеров, которые снимают качественное кино, – говорит Роман. – Женю Григорьева я знаю еще по фильму «Лето», плюс мы сейчас снимаем документальный фильм про «Зверей», то есть мы знакомы давно. Мы друг другу доверяем, поэтому я легко согласился сыграть роль в этом фильме. Уверен, это будет хорошо.

Кроме того, в картине мы увидим Надежду Михалкову, она приедет в Екатеринбург чуть позже. Актриса сыграет жену главного героя – Андрея.

– Нам, как мне кажется, удалось собрать замечательный ансамбль: Егор Корешков, Надежда Михалкова, Мария Ахметзянова, Екатерина Беккер и неожиданно Володя Битоков, кинорежиссер, для него это первая большая роль. С Битоковым мы познакомились на фестивале «1/6». Они с режиссером Григорьевым договорились, что снимут друг друга в кино — и вот уже он в кадре, хотя на волоске висело утверждение другого артиста, – отмечает генеральный продюсер киностудии Ольга Ерофеева-Муравьева.

Отметим, что кастинг на главные роли проходил в Москве, в Екатеринбурге (в том числе) отбирали артистов для эпизодических ролей и массовки. О том, какие типажи появятся в новом фильме читайте в нашем материале. Уже известно, что одну из ролей исполнит екатеринбургский актер Константин Итунин.

Егор Корешков, исполнитель главной роли. Фото: Полина Зиновьева

Главные герои. Сцена в кафе. Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Лихтвагены Свердловской киностудии рядом со съемочной площадкой. Фото: Полина Зиновьева

Гримерная. Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева