Режиссер Владимир Краснопольский скончался на 90-м году жизни

Владимир Краснопольский в 60-х годах трудился режиссером-постановщиком на Свердловской киностудии. Фото: Союз кинематографистов РФ

На 90-м году жизни скончался режиссер Владимир Краснопольский, снимавший вместе с Валерием Усковым "Вечный зов" и "Тени исчезают в полдень". Информацию о его кончине сообщил Союз кинематографистов России.

"На 90-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, кавалера орденов "Знак Почета", "Ордена Почета", "За заслуги перед Отечеством" (IV и III степени), режиссера игрового кино Владимира Аркадьевича Краснопольского", — написали коллеги на официальном сайте кинематографического союза, выразив соболезнования родным.

Владимир Краснопольский родился 14 июня 1933 года в Свердловске. Здесь он в 1955 году окончил историко-филологический факультет Уральского университета. В 1963 году стал выпускником ВГИКа, завершив обучение на режиссерском факультете в мастерской И. Копалина. С 1962 года Владимир Краснопольский трудился режиссером-постановщиком на Свердловской киностудии, в 1964 году он перешел на "Мосфильм", где проработал долгие годы.

Вместе с Валерием Усковым Владимир Краснопольский снял знаменитые картины "Тени исчезают в полдень" и "Вечный зов". В копилке режиссера есть множество сериальных работ, среди них "Таежный десант", "Стюардесса", "Времена года", "Отец и сын", "Две судьбы", "Провинциалы", "Подари мне жизнь", "Сыщик без лицензии", "Паутина", "Капкан", "Ермоловы", "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время", "Женить миллионера!", "Манна небесная", "Дом с лилиями", "Смешная жизнь", "Экспроприатор" и другие.

Напомним, ранее на 91-м году жизни скончался российский режиссер Игорь Масленников, снявший "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".