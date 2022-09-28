Премьеру документального сериала «Дедлайн» жители Урала смогут увидеть в онлайн-кинотеатре KION 1 октября

Фото: МТС

Проект, разрушающий стереотипы о возрасте и старшем поколении выйдет в Международный день пожилых людей.

Онлайн-кинотеатр KION объявляет о премьере документального сериала продюсера Свердловской киностудии Евгения Григорьева «Дедлайн» из линейки KION Originals. Герои проекта — обычные люди, добившиеся успеха в жизни, несмотря на свой возраст. Производством занимается кинокомпания «Первое Кино» при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Премьера сериала «Дедлайн» состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION 1 октября.

Людей возраста 60+ почему-то принято списывать со счетов, будто они уже отжили свое и сделали все возможное. Все они разные: кто-то продолжает работать, кто-то делает себе пластические операции, а кто-то проводит время с внуками на пенсии. Они – бывшие стюардессы, строители, повары, уборщицы, учителя – все единогласно говорят: после 60 лет жизнь не заканчивается, никто не хочет расставаться с мечтами и карьерными амбициями из-за седых волос и цифры в паспорте.

Онлайн-кинотеатр KION снова бросает вызов современным стереотипам, в этот раз — идее «старости». Создатели проекта сняли портреты нескольких человек старше 65 лет, которые оставляют за собой право мечтать, любить и иметь карьерные амбиции. Они доказывают, что надо радоваться каждому дню своей жизни.

«Декорацией», в которой разворачивается действие фильма, стало агентство для моделей в преклонном возрасте. Здесь авторы и выбирали героев, однако ориентировались они в первую очередь не на внешность и не на карьерный успех, а на их нетривиальные истории и оригинальные способы проживать жизнь. Героями фильма стали Борис Кудряшов, Маргарита Никулина, Антонина Медведева, Юрий Тарасов, Ирина Белышева, Виктор Сосновцев, Игорь Гавар.

Маргарите Никулиной больше 60 лет, и она работает моделью. Маргарита не красит волосы, не делает особых бьюти-процедур, только ходит в зал, чтобы поддержать форму: у модели тело всегда должно быть в тонусе. Все детство женщина комплексовала по поводу своей внешности из-за обидных комментариев матери — сейчас же она снимается для глянцевых обложек.

Виктор Сосновцев уже разменял седьмой десяток, но его картины можно увидеть в московском модном молодежном клубе «Ровесник». Он – обманутый дольщик, поэтому ему приходится ютиться в маленькой, заваленной вещами квартире. Но Виктор не унывает: на досуге он мастерит поделки из глины, снимается для небольших рекламных роликов, а на Новый год подрабатывает Дедом Морозом.

Модель без комплексов Антонина Медведева, подиумный герой Борис Кудряшов, начавшая заниматься стендапом в 74 года Ирина Белышева, меломан и поклонник Серебряного века Юрий Тарасов, а также создатель модельного агентства, работающего исключительно с пожилыми людьми, Игорь Гавар - подобных историй много в сериале-портрете старшего поколения «Дедлайн». Каждая из них опровергает расхожие суждения о том, что не принято делать после 60 лет: нельзя быть красивым и заниматься сексом, нельзя создавать современное искусство, нельзя мечтать о новом браке и смешить людей на стендапах. Можно все —- надо не бояться старости и продолжать удивляться жизни.

Евгений Григорьев, режиссер: «Идея проекта пришла ко мне вместе с Марусей Саяпиной. Так сложилось, что и у меня, и у Маруси рано не стало одного из родителей, и у нас не было перед глазами чувственного, естественного опыта старения человека. А наш третий возраст тоже уже не за горами. И мы оттолкнулись от личных переживаний и стали размышлять на темы этих страхов, исследовать тему. И с удивлением обнаружили, что медицина, технологии сделали так, что люди в течение XX-XXI веков стали жить дольше на несколько десятилетий. И мы пока не очень понимаем как прожить эти внезапные «лишние» годы: как нужно жить в 20, в 30, в 40, чтобы третий возраст стал временем новых возможностей. Раньше фразу «в душе я всегда молодой», я воспринимал как некую фигуру речи, а теперь думаю, что каждый человек – он, по сути своей, действительно «вечно молодой».

Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа/KION, продюсер сериала: «Документальный сериал “Дедлайн” исследует тему счастливой и полной жизни в зрелом, преклонном возрасте, которая в обществе считается не то чтобы табуированной, однако обсуждается мало. Вокруг преклонного возраста витает множество стереотипов, которые проект тонко и талантливо подвергает сомнению. Для нас в онлайн-кинотеатре KION важно расширять горизонт тем и идей, с которыми мы выходим к зрителям, а также давать площадку для высказывания неординарным героям».

Ангелина Ашман, продюсер: «В современном мире остро чувствуется ускорение времени, все будто хотят продлить жизнь, боятся старости и неизбежной смерти. Герои нашего проекта показывают, что нужно уметь наслаждаться жизнью. Также мне нравится, что проект разрушает стереотипы вокруг людей 60+. В кино их показывают чаще всего угасающими и чуждыми современности. Это неправда, очень вредное убеждение, будто обязывающее каждого после определенного возраста забыть о каких-либо амбициях. Каждый герой нашего сериала — типичен и уникален, представляет свой взгляд на “старость”, где есть место любви, счастью и личностному росту».

Отметим, что 4 октября показ фильма «Дедлайн» пройдет в рамках фестиваля документального кино «Россия». Показ пройдет 4 октября в 16:00 в большом зале Дома кино.