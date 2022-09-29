На открытии фестиваля "Россия" покажут фильм "Обретение Родины" Павла Фаттахутдинова

Кадр из фильма "Обретение Родины", режиссер Павел Фаттахутдинов

В Екатеринбурге 1 октября стартует фестиваль документального кино "Россия". Церемония открытия смотра состоится в кинотеатре "Салют", где после официальной части будет показана картина из конкурсной программы – "Обретение Родины" свердловского режиссера Павла Фаттахутдинова.

В нынешнем году фестиваль "Россия" проходит в традиционные даты – с 1 по 6 октября. Смотр охватит шесть городов. В столице Урала показы запланированы на четырех площадках: конкурсные документальные работы можно будет увидеть в Доме кино, телефильмы второй год подряд будут демонстрироваться в Библиотечном центре "Екатеринбург". Внеконкурсные программы представят в культурно-просветительском центре "Царский" и в Музее истории Екатеринбурга. Также к фестивалю в этом году присоединятся Верхняя Пышма, Ревда, Дегтярск, Невьянск и Нижний Тагил.

Открытие "России" пройдет в привычном для зрителей фестиваля месте – в кинотеатре "Салют", начало – в 18:00. Для открытия выбрана полнометражная картина кинокомпании "СНЕГА" о русской эмиграции в Харбин и Шанхай и возвращении в Россию "Обретение Родины" режиссера Павла Фаттахутдинова. Для автора это личная история, он является одним из героев фильма.

Всего в конкурсную афишу вошло 28 документальных работ и 21 телевизионный фильм. Пять из них созданы свердловскими режиссерами. Также на фестивале представлены картины Наталии Гугуевой, Андрея Осипова, Ивана Твердовского, Сергея Дебижева и других мастеров.

С полной конкурсной программой смотра можно ознакомиться здесь. Вход на показы бесплатный, картины также покажут онлайн (на сайте rossia-doc.ru), каждый фильм будут транслировать один раз, согласно расписанию в кинозалах. Церемония закрытия и вручение наград пройдут 6 октября в 19.00 в кинотеатре "Салют", где покажут фильм-победитель.

Фестиваль документального кино "Россия" проводится при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив.