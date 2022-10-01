Октябрь начинается с «Обретения Родины»

Призы фестиваля "Россия". Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в столице Урала стартует 33-й фестиваль документального кино «Россия». Всего на смотр отправили более 500 заявок, в конкурсную программу вошли 28 документальных работ и 21 телевизионный фильм. Пять из них создали свердловчане. На церемонии открытия в кинотеатре «Салют» будет показана полнометражная картина «Обретение Родины» екатеринбургского режиссера Павла ФАТТАХУТДИНОВА.

«Как-то особенно много звезд»

В этом году «Россия» пройдет в традиционные сроки – с 1 по 6 октября, и на традиционных площадках. Так, спустя два года церемонии открытия и закрытия фестиваля вновь состоятся в кинотеатре «Салют» (ул. Толмачева,12). Помимо Екатеринбурга, фестиваль пройдет еще в пяти городах области.

Кроме того, прежним останется двойной формат проведения смотра – и онлайн, и офлайн. К «России» можно будет подключиться из любой точки мира, ограничена публика только временем – каждый фильм покажут один раз, согласно расписанию в залах. Трансляция доступна на сайте фестиваля. Также стоит обратить внимание, что несколько картин будут доступны исключительно в кинотеатре – это «Нерасставание», «Донбасс. Резервный полк» и «Переправа».

Из любопытных нововведений фестиваля можно назвать «Лаборатории документального кино». Во-первых, ежедневно после просмотров в малом зале Дома кино будет собираться клуб кинематографистов, где авторы, критики, гости фестиваля и зрители смогут обсудить конкурсные фильмы и актуальные проблемы кино. Во-вторых, запланированы семинары и круглые столы с режиссерами, преподавателями ВГИКа, представителями Киностудии им. М. Горького и сети TV BRICS. В-третьих, что, пожалуй, самое полезное для молодых режиссеров, это мастер-классы от мэтров: руководителя дирекции документального кино Первого канала Наталии Гугуевой и оператора Ирины Уральской, руководителя мастерской документального кино ВГИК Светланы Музыченко, военного хроникера Максима Фадеева.

Площадки фестиваля "Россия" ЕКАТЕРИНБУРГ Центр «Салют» (ул. Толмачева, 12) «Дом Кино» (ул. Луначарского, 137) Библиотечный центр "Екатеринбург" (ул. Мамина-Сибиряка, 193) Культурно-просветительский центр «Царский» (ул. Царская, 8) Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26) Нижний Тагил. Киновидеодосуговый центр «Красногвардеец» (ул. Победы, 26); Центральная городская библиотека (пр. Строителей, 1-А) Невьянск. Невьянский государственный историко-архитектурный музей (Сквер Демидова, 3-А) Верхняя Пышма. Музейный комплекс УГМК военной и гражданской техники (ул. А.Козицына, 2). Книжно-культурный центр «Книги, кофе и др. измерения» (пр. Успенский, 99) Ревда. Кинотеатр «Кристалл Синема» (ул. Клубная, 8, стр. 15) Дегтярск. Кинозал «Террикон» (пл. Ленина,1-А)

Но главное на «России» – конечно, конкурсные показы. Зрители увидят работы режиссеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Владикавказа, Краснодара, Красноярска, Новосибирска, Саратова, Якутска, а также Азербайджана, Армении и Киргизии. Возможно, на фестивале откроют и новые яркие имена – в афише сразу девять дебютов. Однако специалисты отмечают, что нынешний смотр более всего запомнится высказываниями мастеров.

– Нынешняя программа обещает быть весьма сильной, поскольку в этом году на фестивале собралось как-то особенно много звезд, – отмечает генеральный директор фестиваля «Россия» Георгий Негашев. – К примеру, Николай Бурляев, который в особом представлении не нуждается, неоднократный призер и обладатель главного приза «России» Наталия Гугуева, также Андрей Осипов, Иван Твердовский, Сергей Дебижев, Валерий Тимощенко. Очень неплохо в этот раз представлен и наш регион, рекомендуем зрителям картины «Испанская кровь» режиссера Андрея Титова, «Монета страны Малави» Алексея Федорченко, «Оранжевый мяч» Натальи Саврас и «Евангелие от детства» Андрея Железнякова. Про последнего автора правильнее сказать, что он уже московский, но именно этот фильм Андрей снял на екатеринбургской студии «Кинохроника».

Георгий Негашев. Фото: Павел Ворожцов

Документальная Одиссея: от Харбина до многоликой России

Не упомянул директор фестиваля разве что картину екатеринбургского режиссера Павла Фаттахутдинова «Обретение Родины», но тут скорее соблюдена этика, поскольку непосредственное участие в создании работы принимал и сам Георгий Негашев. Эта полнометражная работа находится в пятерке самых любопытных картин смотра, по мнению «ОГ», а значит – о ней подробнее.

«Обретение Родины» - фильм о русской эмиграции в Харбин и Шанхай и возвращении в Россию. Как рассказал «ОГ» Павел Фаттахутдинов, он и сам происходит из семьи харбинцев, а потому принял участие в картине еще и как герой.

– Мне кажется, что наш зритель, то есть те, кому в первую очередь хотелось бы показать этот фильм, – ребята, столпившиеся сейчас на границе Грузии. Во всяком случае, в картине представлены герои, у которых нет отчуждения от нашей страны, – говорит Павел Фаттахутдинов. – Это люди, которые ехали из Китая, намучившись в эмиграции, они ехали с чувством причастности к жизни страны. Один из героев – соученик моей мамы Владимир Грикало. Прибыв из Харбина в 1947 году, он пришел в обком партии и сказал: «Пошлите меня на самую трудную работу». Хотя мужичок по тем временам, я бы сказал, обладал достаточно пижонистой внешностью. И его действительно послали на тяжелую работу – в горячий цех Кировградского металлургического комбината, где он всю жизнь и проработал. В фильме мы еще и разрушаем миф о том, что людей, которые приехали тогда из Китая, советская власть заманила сюда и погубила…

Фото: пресс-служба фестиваля "Россия"

Павел Фаттахутдинов также добавил, что эта картина – совместная работа всей кинокомпании «СНЕГА».

– Если бы я снимал фильм один, мне бы никогда его не вытянуть. Уверяю вас, к нему приложился каждый человек студии. Я, наверное, просто оказался самым выносливым, – улыбается режиссер.

Отметим, что Павел Фаттахутдинов – обладатель Гран-при «России» за фильм «Великие реки Сибири. Бирюса».

Еще одна картина, которую мы обязательно рекомендуем посмотреть, комедия-реквием «Монета страны Малави» тоже екатеринбургского режиссера Алексея Федорченко. Фильм посвящен личности Василия Шукшина. И, казалось бы, количество подобных работ за годы фестиваля исчисляется сотнями, но обратите внимание на жанр. Алексей Федорченко точно нашел ход, благодаря которому этот материал «заиграл». И раз уж мы вспоминаем награды прошлых лет, то отмечаем – Алексей Федорченко победитель «России» в 2019 году с фильмом «Кино эпохи перемен».

Фото: пресс-служба фестиваля "Россия"

В «Выбор «ОГ» также без сомнения должна попасть масштабная работа Светланы Музыченко «Россия. Нам 30 лет». Она представлена в конкурсе телевизионных фильмов. Герои, как можно догадаться, родились 30 лет назад и являются ровесниками страны. Зрителю представят коллективный фильм-портрет ярких представителей этого поколения – командира подводной лодки, оленевода, ученого-физика, дальнобойщицы, олимпийского чемпиона и других. Их судьбы тесно переплелись с историей страны, герои расскажут, чего добились, как видят свою жизнь дальше и о чем мечтают.

Фото: пресс-служба фестиваля "Россия"

Еще одна картина, заслуживающая внимания, «На пути огня» Григория Вахрушева. Это одна из серий документального цикла «Россия-Одиссея», художественный руководитель которого известный режиссер Александр Хант(«Как Витька Чеснок вез Леху Штыря», «Межсезонье»). Григорий Вахрушев рассказывает о лесных пожарах 2021 года в Якутии, ставших крупнейшими в истории республики. На экране – спасатели, волонтеры и жители поселков, чьи дома сгорели дотла.

Фото: пресс-служба фестиваля "Россия"

И наконец, пятая работа, куда мы приглашаем читателей, носит название «Дедлайн». Это фильм о том, что жизнь современного человека после 60 лет не заканчивается, хотя многие, по старинке, очень рано списывают их со счетов. Герои картины как раз яркий пример того, как можно радоваться жизни в любом возрасте.

– Мы с удивлением обнаружили, что медицина, технологии сделали так, что люди в течение XX–XXI веков стали жить дольше на несколько десятилетий. Но пока мы не очень понимаем, как прожить эти внезапные «лишние» годы: как нужно жить в 20, в 30, в 40, чтобы третий возраст стал временем новых возможностей, – рассказывает один из авторов фильма Евгений Григорьев.

Картина снята на московской студии «Первое Кино», режиссер Борис Никлавис. Кстати, сегодня – 1 октября, в Международный день пожилых людей, премьера фильма состоится также в онлайн-кинотеатре KION.

Фото: пресс-служба фестиваля "Россия"

С расписанием фестиваля можно познакомиться здесь.