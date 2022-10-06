Гран-при фестиваля «Россия» присудили фильму «Уральское дерби»

Сегодня в Екатеринбурге состоялась торжественная церемония закрытия 33-го Открытого фестиваля документального кино «Россия». Главный приз смотра в этом году достался картине «Уральское дерби» о хоккейных командах Челябинска и Магнитогорска.
Обладатель Гран-при выбирался совместным решением жюри двух конкурсов. В качестве награды победитель получил грант на создание новой картины.
Гран-при
УРАЛЬСКОЕ ДЕРБИ. Студия документального кино «СТАЯ.ДОК» (Москва), 88 мин., 2022, реж. Арсений КАЙДАЦКИЙ, Юлия СЕРЬГИНА.
Конкурс документальных фильмов
«Лучший полнометражный фильм»:
ЖИВОЙ. Фонд Александра Сокурова (Санкт-Петербург), 68 мин., 2022, реж. Константин СЕЛИН.
«Лучший короткометражный фильм»:
ТАНГО С БАЛАЛАЙКОЙ. Красноярская киностудия (Красноярск), 44 мин., 2022, реж. Александр КАЛАШНИКОВ.
«Операторское мастерство»:
СВЯТОЙ АРХИПЕЛАГ. Кинокомпания «Два капитана» (Санкт-Петербург), 98 мин., 2022, оператор Алексей НЕМОВ, реж. Сергей ДЕБИЖЕВ.
«Лучший дебют»:
КВАРТЕТ. Производство: Никита Сташкевич (Москва), 63 мин., 2022, реж. Никита СТАШКЕВИЧ.
Специальный приз жюри:
МОНЕТА СТРАНЫ МАЛАВИ. ООО «Кинокомпания 29 февраля» (Екатеринбург), 60 мин., 2022, реж. Алексей ФЕДОРЧЕНКО.
Приз зрительских симпатий:
НЕРАССТАВАНИЕ. Студия «Встреча» (Москва), 68 мин., 2022, реж. Наталия ГУГУЕВА.
Приз Российского архива кинофотодокументов «Фильм, достойный государственного хранения»:
ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТОЛЕРАНТНОСТИ. ООО «Точка зрения» (Москва), 55 мин., 2022, реж. Иван ТВЕРДОВСКИЙ.
Приз кинопрессы:
НЕРАССТАВАНИЕ. Студия «Встреча» (Москва), 68 мин., 2022, реж. Наталия ГУГУЕВА.
Приз имени Леонида Гуревича:
ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ. Кинокомпания «СНЕГА» (Екатеринбург), 39 мин., 2022, реж. Наталья САВРАС.
Приз Уполномоченного по правам человека Свердловской области:
ДОНБАСС. РЕЗЕРВНЫЙ ПОЛК. Краснодарская киностудия им. Н. Минервина (Краснодар), 74 мин., 2022, реж. Валерий ТИМОЩЕНКО.
Диплом:
ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ. Кинокомпания «СНЕГА» (Екатеринбург), 39 мин., 2022, реж. Наталья САВРАС.
Диплом:
БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ. Производство: Айаал Адамов (Якутск), 15 мин., 2022, реж. Айаал АДАМОВ.
Диплом:
НА ДНЕ. Производство: Тамара Кубаева (Бишкек), 23 мин., 2022, реж. Тамара КУБАЕВА.
Диплом:
ЧЕЧНЯ И МИР. Студия «Хронос» (Краснодар), 40 мин., 2022, реж. Дмитрий СЕМИБРАТОВ.
Конкурс телевизионных фильмов
«Лучший телевизионный документальный фильм»:
МОЯ БОЛЬШАЯ РУССКАЯ СЕМЬЯ. Производство: RT Documentary, 27 мин., 2022, реж. Наталья КАДЫРОВА.
Специальный приз жюри:
ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ. АНО «ТВ-Новости» (Москва), 32 мин., 2021, реж. Олег НЕКИШЕВ.
Специальный приз жюри:
АЛЕКСАНДР АСКОЛЬДОВ. ЖИЗНЬ И СУДЬБА. Студия «КиноПРОБА» (Москва), 47 мин., 2021, реж. Игорь КАЛЯДИН.
Приз зрительских симпатий:
КОВЧЕГ. Краснодарская киностудия им. Н. Минервина (Краснодар), 44 мин., 2022, реж. Станислав СТАВИНОВ.
Диплом:
ИСПАНСКАЯ КРОВЬ. Студия «Уралфильм» (Екатеринбург), 58 мин., 2021, реж. Андрей ТИТОВ.
Диплом:
ЦАРЬ ЗВЕРЕЙ. ВОЗВРАЩЕНИЕ СИМБЫ. ООО «Единая Медиа Группа» (Москва), 45 мин., 2022, реж. Илья ЦЫГАНОВ.
Диплом:
ФОРМЫ ТЕНИ. ООО «МТ Кино» (Москва), 52 мин., 2022, реж. Владимир САМОРОДОВ, Марина ТРУШ.