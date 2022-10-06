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Культура / Кино
6 октября 2022, 20:37

Гран-при фестиваля «Россия» присудили фильму «Уральское дерби»

Фото: Галина Соловьева

Фото: Галина Соловьева

Сегодня в Екатеринбурге состоялась торжественная церемония закрытия 33-го Открытого фестиваля документального кино «Россия». Главный приз смотра в этом году достался картине «Уральское дерби» о хоккейных командах Челябинска и Магнитогорска.

Обладатель Гран-при выбирался совместным решением жюри двух конкурсов. В качестве награды победитель получил грант на создание новой картины.

Главный приз получила одна из продюсеров картины "Уральское дерби" Дарья Федотова. Фото: Полина Зиновьева

Гран-при

УРАЛЬСКОЕ ДЕРБИ. Студия документального кино «СТАЯ.ДОК» (Москва), 88 мин., 2022, реж. Арсений КАЙДАЦКИЙ, Юлия СЕРЬГИНА.

Конкурс документальных фильмов

«Лучший полнометражный фильм»:

ЖИВОЙ. Фонд Александра Сокурова (Санкт-Петербург), 68 мин., 2022, реж. Константин СЕЛИН.

«Лучший короткометражный фильм»:

ТАНГО С БАЛАЛАЙКОЙ. Красноярская киностудия (Красноярск), 44 мин., 2022, реж. Александр КАЛАШНИКОВ.

«Операторское мастерство»:

СВЯТОЙ АРХИПЕЛАГ. Кинокомпания «Два капитана» (Санкт-Петербург), 98 мин., 2022, оператор Алексей НЕМОВ, реж. Сергей ДЕБИЖЕВ.

«Лучший дебют»:

КВАРТЕТ. Производство: Никита Сташкевич (Москва), 63 мин., 2022, реж. Никита СТАШКЕВИЧ.

Специальный приз жюри:

МОНЕТА СТРАНЫ МАЛАВИ. ООО «Кинокомпания 29 февраля» (Екатеринбург), 60 мин., 2022, реж. Алексей ФЕДОРЧЕНКО.

Приз зрительских симпатий:

НЕРАССТАВАНИЕ. Студия «Встреча» (Москва), 68 мин., 2022, реж. Наталия ГУГУЕВА.

Приз Российского архива кинофотодокументов «Фильм, достойный государственного хранения»:

ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТОЛЕРАНТНОСТИ. ООО «Точка зрения» (Москва), 55 мин., 2022, реж. Иван ТВЕРДОВСКИЙ.

Приз кинопрессы:

НЕРАССТАВАНИЕ. Студия «Встреча» (Москва), 68 мин., 2022, реж. Наталия ГУГУЕВА.

Приз имени Леонида Гуревича:

ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ. Кинокомпания «СНЕГА» (Екатеринбург), 39 мин., 2022, реж. Наталья САВРАС.

Приз Уполномоченного по правам человека Свердловской области:

ДОНБАСС. РЕЗЕРВНЫЙ ПОЛК. Краснодарская киностудия им. Н. Минервина (Краснодар), 74 мин., 2022, реж. Валерий ТИМОЩЕНКО.

Диплом:

ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ. Кинокомпания «СНЕГА» (Екатеринбург), 39 мин., 2022, реж. Наталья САВРАС.

Диплом:

БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ. Производство: Айаал Адамов (Якутск), 15 мин., 2022, реж. Айаал АДАМОВ.

Диплом:

НА ДНЕ. Производство: Тамара Кубаева (Бишкек), 23 мин., 2022, реж. Тамара КУБАЕВА.

Диплом:

ЧЕЧНЯ И МИР. Студия «Хронос» (Краснодар), 40 мин., 2022, реж. Дмитрий СЕМИБРАТОВ.

Конкурс телевизионных фильмов

«Лучший телевизионный документальный фильм»:

МОЯ БОЛЬШАЯ РУССКАЯ СЕМЬЯ. Производство: RT Documentary, 27 мин., 2022, реж. Наталья КАДЫРОВА.

Специальный приз жюри:

ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ. АНО «ТВ-Новости» (Москва), 32 мин., 2021, реж. Олег НЕКИШЕВ.

Специальный приз жюри:

АЛЕКСАНДР АСКОЛЬДОВ. ЖИЗНЬ И СУДЬБА. Студия «КиноПРОБА» (Москва), 47 мин., 2021, реж. Игорь КАЛЯДИН.

Приз зрительских симпатий:

КОВЧЕГ. Краснодарская киностудия им. Н. Минервина (Краснодар), 44 мин., 2022, реж. Станислав СТАВИНОВ.

Диплом:

ИСПАНСКАЯ КРОВЬ. Студия «Уралфильм» (Екатеринбург), 58 мин., 2021, реж. Андрей ТИТОВ.

Диплом:

ЦАРЬ ЗВЕРЕЙ. ВОЗВРАЩЕНИЕ СИМБЫ. ООО «Единая Медиа Группа» (Москва), 45 мин., 2022, реж. Илья ЦЫГАНОВ.

Диплом:

ФОРМЫ ТЕНИ. ООО «МТ Кино» (Москва), 52 мин., 2022, реж. Владимир САМОРОДОВ, Марина ТРУШ.

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Областная газета Свердловской области

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