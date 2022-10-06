Гран-при фестиваля «Россия» присудили фильму «Уральское дерби»

Фото: Галина Соловьева

Сегодня в Екатеринбурге состоялась торжественная церемония закрытия 33-го Открытого фестиваля документального кино «Россия». Главный приз смотра в этом году достался картине «Уральское дерби» о хоккейных командах Челябинска и Магнитогорска.

Обладатель Гран-при выбирался совместным решением жюри двух конкурсов. В качестве награды победитель получил грант на создание новой картины.

Главный приз получила одна из продюсеров картины "Уральское дерби" Дарья Федотова. Фото: Полина Зиновьева

Гран-при УРАЛЬСКОЕ ДЕРБИ. Студия документального кино «СТАЯ.ДОК» (Москва), 88 мин., 2022, реж. Арсений КАЙДАЦКИЙ, Юлия СЕРЬГИНА. Конкурс документальных фильмов «Лучший полнометражный фильм»: ЖИВОЙ. Фонд Александра Сокурова (Санкт-Петербург), 68 мин., 2022, реж. Константин СЕЛИН. «Лучший короткометражный фильм»: ТАНГО С БАЛАЛАЙКОЙ. Красноярская киностудия (Красноярск), 44 мин., 2022, реж. Александр КАЛАШНИКОВ. «Операторское мастерство»: СВЯТОЙ АРХИПЕЛАГ. Кинокомпания «Два капитана» (Санкт-Петербург), 98 мин., 2022, оператор Алексей НЕМОВ, реж. Сергей ДЕБИЖЕВ. «Лучший дебют»: КВАРТЕТ. Производство: Никита Сташкевич (Москва), 63 мин., 2022, реж. Никита СТАШКЕВИЧ. Специальный приз жюри: МОНЕТА СТРАНЫ МАЛАВИ. ООО «Кинокомпания 29 февраля» (Екатеринбург), 60 мин., 2022, реж. Алексей ФЕДОРЧЕНКО. Приз зрительских симпатий: НЕРАССТАВАНИЕ. Студия «Встреча» (Москва), 68 мин., 2022, реж. Наталия ГУГУЕВА. Приз Российского архива кинофотодокументов «Фильм, достойный государственного хранения»: ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТОЛЕРАНТНОСТИ. ООО «Точка зрения» (Москва), 55 мин., 2022, реж. Иван ТВЕРДОВСКИЙ. Приз кинопрессы: НЕРАССТАВАНИЕ. Студия «Встреча» (Москва), 68 мин., 2022, реж. Наталия ГУГУЕВА. Приз имени Леонида Гуревича: ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ. Кинокомпания «СНЕГА» (Екатеринбург), 39 мин., 2022, реж. Наталья САВРАС. Приз Уполномоченного по правам человека Свердловской области: ДОНБАСС. РЕЗЕРВНЫЙ ПОЛК. Краснодарская киностудия им. Н. Минервина (Краснодар), 74 мин., 2022, реж. Валерий ТИМОЩЕНКО. Диплом: ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ. Кинокомпания «СНЕГА» (Екатеринбург), 39 мин., 2022, реж. Наталья САВРАС. Диплом: БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ. Производство: Айаал Адамов (Якутск), 15 мин., 2022, реж. Айаал АДАМОВ. Диплом: НА ДНЕ. Производство: Тамара Кубаева (Бишкек), 23 мин., 2022, реж. Тамара КУБАЕВА. Диплом: ЧЕЧНЯ И МИР. Студия «Хронос» (Краснодар), 40 мин., 2022, реж. Дмитрий СЕМИБРАТОВ. Конкурс телевизионных фильмов «Лучший телевизионный документальный фильм»: МОЯ БОЛЬШАЯ РУССКАЯ СЕМЬЯ. Производство: RT Documentary, 27 мин., 2022, реж. Наталья КАДЫРОВА. Специальный приз жюри: ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ. АНО «ТВ-Новости» (Москва), 32 мин., 2021, реж. Олег НЕКИШЕВ. Специальный приз жюри: АЛЕКСАНДР АСКОЛЬДОВ. ЖИЗНЬ И СУДЬБА. Студия «КиноПРОБА» (Москва), 47 мин., 2021, реж. Игорь КАЛЯДИН. Приз зрительских симпатий: КОВЧЕГ. Краснодарская киностудия им. Н. Минервина (Краснодар), 44 мин., 2022, реж. Станислав СТАВИНОВ. Диплом: ИСПАНСКАЯ КРОВЬ. Студия «Уралфильм» (Екатеринбург), 58 мин., 2021, реж. Андрей ТИТОВ. Диплом: ЦАРЬ ЗВЕРЕЙ. ВОЗВРАЩЕНИЕ СИМБЫ. ООО «Единая Медиа Группа» (Москва), 45 мин., 2022, реж. Илья ЦЫГАНОВ. Диплом: ФОРМЫ ТЕНИ. ООО «МТ Кино» (Москва), 52 мин., 2022, реж. Владимир САМОРОДОВ, Марина ТРУШ.

Алексей Федорченко получил специальный приз жюри за картину "Монета страны Малави". Фото: Полина Зиновьева

Алексей Немов признан лучшим оператором за работу над картиной "Святой архипелаг". Фото: Полина Зиновьева

Приз Уполномоченного по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова вручила Валерию Тимощенко за картину "Донбасс. Резервный полк". Фото: Полина Зиновьева

Приз имени Леонида Гуревича вручили екатеринбургскому режиссеру Наталье Саврас за картину "Оранжевый мяч". Фото: Полина Зиновьева

Лучшим телевизионным фильмом признана работа Натальи Кадыровой "Моя большая русская семья". Фото: Полина Зиновьева

Обладателем приза за лучший короткометражный фильм стал режиссер Александр Калашников ("Танго с балалайкой") Фото: Полина Зиновьева