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Культура / Кино
18 октября 2022, 13:30

В Совфеде РФ предложили разрешить прокат иностранного кино без согласия правообладателей

кинотеатр

Российским кинотеатрам хотят разрешить показывать иностранное кино без согласия правообладателей. Фото: Павел Ворожцов

При этом предполагается выплачивать правообладателям вознаграждение за просмотр фильмов в кинотеатрах и других общественных местах. Соответствующий проект постановления Правительства подготовили в комитете Совета Федерации по экономической политике.

"Предлагаемым проектом постановления Правительства РФ планируется разрешить прокат иностранных фильмов в РФ в отсутствие лицензионных договоров с такими правообладателями и без их согласия, но с выплатой им вознаграждения", — говорится в пояснительной записке к документу, который есть в распоряжении ТАСС.

Также сенаторы рекомендуют не применять статьи УК и КоАП РФ о нарушении авторских прав за использование зарубежных лент. Отмечается, что данная мера носит временный характер и не распространяется на авторов, которые самостоятельно одновременно с обнародованием за пределами РФ предоставят право использования своих фильмов на территории России.

Как уточнил глава комитета Совфеда Андрей Кутепов, прекращение лицензирования фильмов для российских пользователей в связи с проведением спецоперации в то время, как за пределами России иностранные кинофильмы правомерно обнародованы и лицензируются, "противоречит нормам международного права и расценивается как злоупотребление правами правообладателей". Кроме того, под угрозой находится само существование кинопрокатной отрасли РФ.

Говоря о вознаграждении авторов киноработ, при публичной демонстрации предполагается выплачивать им 10% выручки с продажи билетов. Если же показ бесплатный, выплата не предусмотрена. Все средства будут перечисляться на счет уполномоченной организации, определяемой Правительством РФ.

Областная газета Свердловской области

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