Евгения Ткачука изначально приглашали в фильм на эпизод, но ему так понравился сценарий, что он захотел сыграть главную роль. Фото: кинокомпания "ВОЛЬГА"

В российских кинотеатрах продолжается показ фильма Эдуарда ЖОЛНИНА «Земун», где главных антагонистов сыграли Евгений ТКАЧУК и актер «Коляда-театра» Олег ЯГОДИН. Журналист «ОГ» Петр КАБАНОВ рассказывает о картине, в которой переплелась мифология, мистика и образы Андрея ПЛАТОНОВА.

«Земун» (о том, что конкретно это слово означает, расскажем чуть позже) был представлен на фестивале «Окно в Европу» в 2021 году. Там Гильдия киноведов и кинокритиков России отдала ему основной приз игрового кино, а по итогам зрительского голосования в конкурсе «Выборгский счет» фильм занял второе место. На первом, кстати, было «Асфальтовое солнце» Ильи Хотиненко (рецензию «ОГ» можно найти в номере 135 от 30.07.2022 г.), где также сыграл заслуженный артист РФ Олег Ягодин.

В итоге картина Эдуарда Жолнина добралась до проката спустя более чем год. Но в нынешнее время сам факт выхода на киноэкран – уже событие. Некоторые работы с прошлого выборгского конкурса на больших экранах вообще не появились. И неизвестно, поятся ли когда-нибудь.

Режиссер Эдуард Жолнин готовился к съемкам своего дебютного полнометражного метра основательно. Идею вынашивал несколько лет, писал и переписывал сценарий. В 2015 году даже устроился скотником на ферму, работал с коровами в Тверской области, наблюдал за жизнью крупного рогатого скота. Все для полного погружения в материал.

Коровы в фильме играют (в совершенно прямом смысле – в кадре регулярно появляется целое стадо) свою, важную роль. Молчаливым животным предстоит наблюдать за происходящим и в какой-то момент даже стать «яблоком раздора». Да и собственно «земун» – это небесная корова из славянской мифологии. Считается, что она покровительствует путникам и помогает заблудившимся.

Главный герой фильма Егор (Евгений Ткачук) – человек по-своему тоже заблудившийся в жизни. Он возвращается в родную деревушку (две улицы, два дома и кладбище) на похороны отца. О его жизни мы знаем мало, из разговора выясняется, что он судимый, работы толком нет, жизненных стремлений тоже. Дома его ждет младший брат Пашка (Иван Решетняк), стадо коров в 75 голов и долги отца, которые надо вернуть местному скупщику земель – Глебу (Олег Ягодин). Долги решают отдавать единственным способом – убийством животных на мясо.

Но всё в деревушке как-то не так. Выжженные под солнцем поля хранят свои секреты. Мистическая нота здесь преследует героя вместе со зрителем. Егору (вовремя и не очень) видится то белая корова в дымке, то серый волк, идущий за ним, то накатывают воспоминания о прошлой жизни, где еще живы мать и отец. Родная земля принимает своего блудного сына и не стремится отпускать назад. Образы из литературы Андрея Платонова, где много рассуждений о единении человека с землей, неожиданно возникают в «Земуне». Вплоть до того, что один из героев, обезумев, ест землю, как персонаж платоновского «Чевенгура».

Но драма в картине вполне реальная. Против убийства животных вдруг восстал младший брат, чье мнение Егору не особо важно, но однажды утром он застает стойла пустыми. 75 коров бесследно исчезают вместе с Пашкой, а долги отдавать нужно. Суровый скупщик Глеб непрозрачно намекает, что время платить по счетам, а иначе будет плохо. Олег Ягодин в роли тотального зла невероятно убедителен. Вообще, получив цельную, прописанную роль, Ягодин рождает на стыке театра и кино какого-то своего героя, весьма нетипичного для образа злодея. Он скорее такой же литературный персонаж из произведений Платонова. Человек, говорящий странными присказками, высасывающий вместе с деньгами все живое из окружающей земли и людей.

«Земун», который начинается с весьма размеренного повествования, в какой-то момент лихо закручивается в настоящий вестерн. По словам самого режиссера, этого эффекта он и хотел добиться в своей работе. Поиски коров оборачиваются погонями (правда, на мотоциклах, а не на лошадях), стрельбой, взрывами, разборками в стиле дикого Запада, благо выбранные пейзажи Воронежской области вполне схожи с прериями. И самое интересное – финал фильма, мастерски оставляющий зрителя «с носом» и с немым восклицанием: а что было реального?

В смысловом плане фильм хоть и перегружен хитрыми сплетениями мистического, мифического и реального, но взывает к вещам, не так часто появляющимся в нашем кино. О тех корнях, которыми мы прирастаем к родной земле, но не ценим их. О наследии родителей, которое важнее, чем участок или дом на отшибе. Главный герой фильма, как это часто бывает в жизни, начинает это понимать, лишь потеряв. А потеряв – уже не может ничего приобрести взамен. Прошлого не вернуть, а будущее видится белой дымкой, в которой то корова, то волк – и ничего больше.