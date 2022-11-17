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Культура / Кино
17 ноября 2022, 21:35

Объявлена дата премьеры фильма о летчике-герое Дамире Юсупове

Дамир Юсупов

Фильм снимает режиссер Сарик Андреасян, ("Защитники", "Непрощенный", "Землетрясение"). Фото: Алексей Кунилов

Кинокомпания "Централ Партнершип" назвала дату премьеры фильма о подвиге летчика "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова, который летом 2019 года совершил аварийную посадку в кукурузном поле под Москвой. Картина "На солнце, вдоль рядов кукурузы" выйдет в прокат 16 марта 2023 года.

Фильм снимает Сарик Андреасян, режиссер картин "Защитники", "Непрощенный" и "Землетрясение".

"Дамир Юсупов был обычным мальчишкой, мечтавшим пойти по стопам отца-летчика. Но судьба распорядилась иначе. Спустя годы, когда веру потеряли даже самые близкие люди, его заветное желание сбылось. Дамир стал пилотом гражданской авиации, и только благодаря его мужеству и преданности делу были спасены 233 жизни", — говорится в аннотации к фильму в группе кинокомпании в соцсети "ВКонтакте".

Алексей Гравицкий писал сценарий "На солнце, вдоль рядов кукурузы" совместно с главным героем истории, Дамиром Юсуповым. Летчик ранее говорил, что ему нравятся фильмы, основанные на реальных событиях, поэтому он сам вызвался помочь в съемках.

Дамир Юсупов прославился 15 августа 2019 года, когда спас со своим экипажем жизни более 200 пассажиров самолета Airbus A321 рейса Москва — Симферополь, совершив аварийную посадку в Подмосковье. Благодаря действиям отважных пилотов в результате происшествия никто не погиб. Глава государства своим указом присвоил командиру экипажа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звание Героев РФ, а остальных членов экипажа наградил орденами Мужества.

Фото: постер фильма из группы "Централ Партнершип" в соцсети "ВКонтакте"

Областная газета Свердловской области

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