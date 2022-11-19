Железная леди по имени Жанна

Ксения Раппопорт сыграла Жанну – 50-летнюю self-made woman. Кадр из фильма «Жанна», реж. К.Статский

Фильм режиссера Константина СТАТСКОГО «Жанна» рассказывает об успешной, богатой женщине, которая, кажется, имеет всё, кроме семьи и любви. Подробности – в рецензии «Облгазеты».

Картина «Жанна», можно сказать, «выросла» из одноименного спектакля Театра Наций. Постановка с Ингеборгой Дапкунайте успешно шла семь лет с 2014 года. Режиссером, к слову, выступил тогда екатеринбуржец Илья Ротенберг, впоследствии – главный режиссер ТЮЗа (Ильи не стало осенью 2020 года. – Прим. «ОГ»).

Про «Жанну» Театра Наций много писали и говорили. Вообще, спектакли по этой пьесе Ярославы Пулинович – одного из самых (если не самого) востребованного уральского драматурга – идут сейчас сразу в нескольких театрах России. Например, в Улан-Удэ, в Новокузнецке, Пскове, Самаре, а также в Минске.

Худрук Театра Наций Евгений Миронов говорил, что идея экранизировать пьесу родилась давно. Сценарий писали около двух лет, к нему подключились Екатерина Попечителева и Юлиана Кошкина. Есть информация, что главную героиню фильма – Жанну Георгиевну – должна была играть также Ингеборга Дапкунайте, но в итоге эту роль исполнила Ксения Раппопорт. Она представила на экране волевую женщину, готовую не то что останавливать коня на скаку, а сделать массу других, более серьезных вещей.

Евгений Миронов на стадии подготовки проекта даже значился режиссером. Но снял фильм Константин Статский, автор сериалов «Ваша честь», «Мажор», «Как я стал русским». Евгений Миронов в «Жанне» появился в ярком эпизоде, а также выступил продюсером и художественным руководителем.

В центре сюжета – жизнь 50-летней Жанны Георгиевны. Она та, про которую принято говорить self-made woman – женщина, сделавшая сама себя. Владелица большой компании (что-то связанное с доставкой товаров), богатая, стильная, статная. И, конечно, уверенная в себе. У нее молодой бойфренд Андрей (Александр Новин, к слову, он играл этого же героя в спектакле Театра Наций), который в одно прекрасное утро сообщает совсем не прекрасную новость – уже год у него есть молодая любовница, которая ждет от него ребенка и рожать ей совсем скоро.

Но фильм не идет по пути банального любовного треугольника. Две точки из него – Андрей и его беременная девушка Катя (Таисия Вилкова) – отпадают со своими проблемами в отдельную плоскость. Зрителям же предлагают наблюдать за Жанной, чья личная жизнь в одночасье рушится.

В поисках хоть какого-то женского счастья Жанна Георгиевна и проведет остаток фильма. Попытка, как говорится, не пытка, но каждый раз она оказывается у разбитого корыта, в холодной постели и доме, где даже домработница не разговаривает с ней. У старых друзей уже семьи, дети, нелюбимые и любимые жены. Каждая свежая рана, полученная Жанной, заставляет вспоминать детство и бурную юность, которая пришлась на 90-е.

Фильм специально как бы пребывает в двух мирах – прошлом и настоящем. И первый ярко показывает, почему Жанна стала такой. Что, собственно, сформировало ее жизнь. Бесконечные потери – уход отца, смерть любимого человека в разборках в 90-х, а также обманы и унижения сделали Жанну «железной леди», со стальным характером, холодной головой и, к сожалению, с таким же холодным сердцем. И уже в 50 лет, когда жизнь ускользает сквозь пальцы, когда молодой любовник – соломинка, за которую хватаешься, чтобы как-то держаться на плаву, Жанна понимает, что в душе – одна сплошная пустота.

Илья Ротенберг при постановке спектакля отмечал, что «Жанна» – это история о сверхчеловеке, который отчаянно пытается ухватиться за простые ценности, доступные обычным людям. И что история очень возвышенная, обобщающая.

Действительно, успешный и богатый человек часто является карточкой-перевертышем. Успешный снаружи – одинокий внутри. История вечная. И Жанна не исключение. Она, с одной стороны, должна держать в кулаке огромный бизнес, отбиваться от коршунов, готовых налететь на ее успехи и деньги, а с другой, почти беспомощно смотреть, как жизнь непутевого Андрея катится куда-то под откос вместе с его молодой женой и новорожденным ребенком.

Именно ребенок, кстати, неожиданно станет героем развязки этого запутанного узла. Создатели картины несколько переработали оригинальную пьесу, но финал остался таким же. Бенефис (в самом хорошем смысле этого слова) Ксении Раппопорт неожиданно закончится под детский плач. Жанна вдруг поймет, что может стать ключом для счастья. А каким способом заполучить этот ключ – ее совсем не волнует.

Несколько перебрав с серо-черными цветами (фильм получился почти монохромным), Константин Статский оставляет за кадром режиссерские выводы. «Жанна» совсем не идеализирует главную героиню. Как у самой Жанны в картине нет эмпатии к окружающим, так она не возникает и у зрителя в отношении одинокой, в общем, женщины. Счастье не купишь, даже за большие деньги. Только огромную квартиру, где, впрочем, так и не согреешься. Ни ста граммами дорого коньяка, ни камином.