Курьерские байки

Молодой дебютант Андрей Михайлов сыграл в фильме главную роль – доставщика еды Гриши Субботина из Екатеринбурга. Фото: Кадр из фильма «Гриша Субботин», реж. К.Котельников.

Идейным вдохновителем новой картины является уральский музыкант и организатор Уральской ночи музыки Евгений ГОРЕНБУРГ, снял кино екатеринбургский режиссер Кирилл КОТЕЛЬНИКОВ, а действие фильма происходит в столице Урала. «Облгазета» рассказывает о проекте.

Герой ковидного времени

«Гриша Субботин» рождался в разгар пандемии. Тогда многие сферы были поставлены на вынужденную паузу, в том числе и продюсерский центр «Лад», который, в частности, организовывает Уральскую ночь музыки. Идея сделать художественный фильм пришла руководителю «Лада», музыканту и предпринимателю Евгению Горенбургу. Сценарий писал Леонид Андронов, живущий в Лос-Анджелесе, уже в России его редактировал Горенбург.

Главным действующим лицом сделали курьера. Представителя той профессии, без которой было сложно представить и пережить дни изоляции, а для кого-то и домашний режим при коронавирусе. На жизнь своеобразного героя ковид-будней (да и на само время локдауна) еще, уверены, кинематографисты посмотрят не один раз. В 2021 году Григорий Добрыгин уже снял картину «На близком расстоянии», где как раз рассказывал о курьере-мигранте, который в разгар локдауна попадает к одинокой женщине, и та оставляет его у себя дома.

У Григория Добрыгина в картине, правда, был совсем другой тон. «Гриша Субботин» – комедия. Драматические нотки тут в основном для поддержания общей сюжетной линии. С ней все довольно интересно. Почти двухчасовой фильм поделен на десять частей. Формат вполне себе веб-сериальный, каждая глава этого пестрого комикса могла бы стать самостоятельной короткой серией. Но их соединили единой романтической линией. Из-за всего этого сюжет то распадается, то собирается вновь.

Курьер спешит на помощь

В центре повествования – курьер Григорий Субботин. Молодой парень, которого сыграл дебютант в большом кино Андрей Михайлов, учится на первых курсах университета и параллельно подрабатывает в доставке еды. Живет с любящей мамой, занимается музыкой, мечтает накопить на барабанную установку и устроить свою личную жизнь. И все бы ничего, но работа отнимает почти все время и силы, потому что доставлять еду – дело непростое.

Как отмечают создатели, большая часть историй, показанных в фильме, – вымышленные, а остальные взяты из реальной жизни Леонидом Андроновым. По сюжету Гриша почти на каждой доставке «влипает» в какую-то передрягу. Впрочем, у фильма есть интересный посыл – курьер в лице главного героя не просто доставщик еды, но еще и друг, неожиданный товарищ, готовый прийти на помощь. Кого-то выслушать, кого-то спасти от развода, кого-то от разъяренных подчиненных, а кого-то от отравления Но по классике жанра тут, помимо прочего, есть встречи с олигархами, бизнесменами, проститутками и бандитами. Есть неразбериха с полицией, глупое опоздание на свидание, невероятные совпадения и счастливое разрешение самых запутанных ситуаций. Есть, конечно, еще разбитое сердце, упорство, коварство и любовь.

Вообще, «Гриша Субботин» напоминает набор баек от представителя профессии, начинающихся словами: «А вот я когда работал курьером, был у меня такой случай…». Истории эти забавны по содержанию, но все разные по форме. Иногда – смешно, иногда – не очень. Зависит это, вероятно, от актерского набора, сценарной основы. И то, и другое в «Грише Субботине» очень неоднородное.

Город на вид как открытка

Актеров в картине очень много. Здесь сыграли и люди из местных театров, и музыканты (Владимир Шахрин), и комики Андрей Рожков с Дмитрием Брекоткиным из «Уральских пельменей», и сам Евгений Горенбург, и еще много кто (например, игрок клуба хоккея на траве «Динамо-Строитель» Александр Скиперский). Безусловно, большая удача это сам Гриша Субботин – Андрей Михайлов. Играя искренне, обладая природным обаянием, Андрей влюбляет зрителей в своего героя и даже где-то заставляет ему вполне сопереживать. Однако некоторые его партнеры по площадке то переигрывают, то не доигрывают, превращая некоторые части в совсем любительские работы.

Участник команды «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин появился в картине в ярком эпизоде. Фото: Кадр из фильма «Гриша Субботин», реж. К.Котельников

Еще один герой, бесспорно, заметный на экране и также влюбляющий в себя – это Екатеринбург. Столица Урала, снятая летом, с живописными планами, двориками, местами, знакомыми до слез, греет душу. Главный герой, например, живет с матерью в доме на перекрестке Верх-Исетского бульвара и улицы Крылова, который спроектировал Моисей Рейшер. Учится – в УрФУ на Ленина, 51, много гуляет по набережной у стадиона Динамо.

Все-таки какой богатый у Екатеринбурга набор кинематографических локаций. «Межсезонье» Александра Ханта, к примеру, показывало районы города, куда редко добирается иной местный житель, а вот «Гриша Субботин», наоборот, сконцентрировался на парадных видах. Но и там, и там – вполне можно снимать кино.

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«Гриша Субботин» проект независимый, для «Лада» первый в таком роде, поэтому ему можно простить некоторые огрехи. Курьерские байки – действительно огромное поле для фантазий и экспериментов. В том числе довольно смелых. Молодой парень, который познает взрослую жизнь с сумкой наперевес и встречает на своем пути разных людей со своими проблемами (и «тараканами»), в конечном счете вызывает у зрителя добрую улыбку. Ему выпало взрослеть в ярком мире, где бандиты добрые, клиенты понимающие и любую проблему можно легко решить, а ковид остался где-то за скобками. Ну и ладно. Как Гриша спасает незнакомых ему людей в фильме, так и нас кино должно иногда спасать от реальности. Пусть и своими методами.