С 2023 года в России будет проходить конкурс по финансированию индустриального кино

В жюри конкурса войдут эксперты-кинематографисты и представители российской промышленности. Фото: Галина Соловьева

Директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры России Дмитрий Давиденко заявил, что со следующего года будет запущен конкурс на финансирование документальных фильмов производственной тематики. Организаторами выступят Минкультуры и Минпромторг.

В жюри конкурса войдут не только эксперты-кинематографисты, но и представители российской промышленности.

"Фильмы производственной тематики снимались с 1930-х годов. Они были увлекательными, и я уверен, что многие люди пришли в промышленность благодаря им. Совместно с коллегами мы будем поддерживать такие проекты и в начале следующего года проведем отдельный конкурс на данную тематику", — заявил Дмитрий Давиденко.

Для съемок короткометражных неигровых фильмов по итогам отбора будет предоставляться субсидия в размере до 3 млн рублей, а для полнометражных — до 10 млн рублей.

Дмитрий Давиденко также указал на необходимость продвижения и проката документальных картин на производственную тематику. Он предложил показывать их не только по телевидению, но и на больших экранах. Среди возможных вариантов выхода индустриальных фильмов в кинотеатрах — показы перед художественными картинами, кинофестивали и спецпоказы, сообщает "Российская газета".

Минпромторг поддержал идею по развитию кино на производственную тематику.

"Сегодня наше производство конкурентоспособно как потому, что оно делает, так и потому, как оно взаимодействует со своими сотрудниками. Мы хотим получить новый, честный образ того, что представляет собой наша промышленность, сформировать чувство гордости за нее", — отметил директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга РФ Алексей Матушанский.