19-я «Кинопроба» стартовала в Екатеринбурге

Известный российский оператор Сергей Астахов проведет на «Кинопробе» серию встреч, где расскажет о секретах своей профессии. Фото: Александр Исаков

В Екатеринбурге в 19-й раз проходит Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба». В конкурсной программе в этом году 127 картин – анимационных, документальных и игровых.

Оргкомитет отчитался – в этом году на «Кинопробу» поступило более 500 заявок. В итоге отобрали работы из России, Армении, Бельгии, Болгарии, Сербии, Израиля, Ирана, Испании, Франции, Кыргызстана, Узбекистана, Венгрии, Китая, Боснии и Герцеговины. На фестивале традиционно стараются представить широкую картину местных и иностранных киношкол. В частности, покажут работы учеников ВГИКа им. Герасимова, ВКСР им. Г. Данелия, Санкт-Петербургского института кино и телевидения, Института кино и телевидения (ГИТР), Российского государственного института сценических искусств, Школы анимации Пудриер (Франция), Школы кино Барселоны и многих других.

– Не стоит пугаться такого количества – 127 работ, – отметила директор фестиваля Лилия Немченко. – Есть минутные фильмы, а самые длинные – до получаса. Стоит отметить большое разнообразие именно анимационных школ. Это неслучайно, потому что уж чем, а анимацией Екатеринбург гордился и будет гордиться. Еще тридцать документальных картин, игровой короткий метр. Традиционно работает четыре жюри, одно из которых – студенческое.

Кроме самих показов на «Кинопробе», предусмотрена обширная образовательная программа. Так, с мастер-классами приехал оператор, уже, можно сказать, друг фестиваля – Сергей Астахов. Именно он снимал фильмы Алексея Балабанова, в том числе «Брата» и «Брата-2». Среди его последних работ исторический блокбастер «Сердце пармы» по роману Алексея Иванова. Сергей Астахов будет делиться операторским опытом на трех встречах до 4 декабря.

Впервые, как отмечают организаторы, пройдет мастер-класс художника по костюмам. О секретах профессии расскажет Ольга Михайлова, работавшая над картинами «Цой», «Матильда», «Конёк-Горбунок». Кроме этого, состоятся встречи с режиссером Николаем Бемом, оператором Талгатом Тайшановым, режиссером и художником Олегом Раковичем и многое другое.

Особое внимание на «Кинопробе» уделено анимации. Фестиваль-практикум изначально показывал только мультипликационные работы, но с 2007 года решил расширить свои границы, включив в программу и игровое кино. В нынешнем году в Екатеринбурге представляют большую программу мультфильмов престижного и самого главного анимационного фестиваля в стране – «Суздальфеста». Со 2 по 4 декабря идут показы сборников фильмов-участников суздальского смотра. Среди работ – «Голубые штаны» Алексея Караева, «Кабанчик, который смотрел вдаль» Дарьи Столбецовой, «Крещение в Плахино» Натальи Федченко, «Ворона» Натальи Фатих и многие другие. Отдельно, к слову, на фестивале представляют кино для самых маленьких, с возрастным цензом 6+.

19-я «Кинопроба» завершится 5 декабря. Традиционно – вход на все показы бесплатный. В этом году фестиваль проходит на площадках Дома кино, Ельцин Центра (на мероприятия необходима предварительная регистрация) и Музея Андеграунда.

Программа «Кинопробы»