В столице Урала объявили победителей фестиваля «Кинопроба»

Анимационная заставка фильма «Бебия, бабуа, Анзорик, я и мама», режиссер Рауль Гейдаров. Картина получила Гран-при "Кинопробы"

В Екатеринбурге завершился 19-й Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба». В конкурсной программе в этом году было представлено 127 картин – анимационных, документальных и игровых. В итоге две основные награды смотра достались свердловчанам.

Гран-при. «Бебия, бабуа, Анзорик, я и мама», Рауль Гейдаров. ВГИК, Москва.

Приз за лучшую программу киношколы. Уральский государственный архитектурно-художественный университет.

Приз за лучший игровой дебют. «Прости, но мне очень надо», Эйдис Залакс. Латвия.

Приз за лучший неигровой дебют. «Блокадная книга рецептов», Фёдор Бабенко. Санкт-Петербург.

Приз за лучший анимационный дебют. «Твои плохие животные», Идо Шапира, Амит Коэн. Израиль.

Приз за лучший учебный анимационный фильм. «Труднопроизносимое», Надежда Щербакова. Уральский государственный архитектурно-художественный университет, Екатеринбург.

Приз за лучший учебный игровой фильм – за чувство полета в душе. «Человек, который умел летать», Лиза Кузовникова. Санкт-Петербургский институт кино и телевидения, Санкт-Петербург.

Приз за лучший учебный неигровой фильм. «Мост», Шайыр Бакытбекова, Кыргызско-Турецкий университет «Манас». Бишкек, Кыргызстан.

Отметим, что в этом году в адрес оргкомитет фестиваля поступило более 500 заявок. В итоге для участия в смотре были отобрали работы из России, Армении, Бельгии, Болгарии, Сербии, Израиля, Ирана, Испании, Франции, Кыргызстана, Узбекистана, Венгрии, Китая, Боснии и Герцеговины.

Также в этом году на «Кинопробе» особое внимание уделено анимации. К примеру, в «Синара Центре» (Верх-Исетский бульвар, 15/4) в рамках фестиваля представили фотовыставку «Лики анимации». Она продолжит работу до 12 декабря.