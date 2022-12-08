Сергей Гармаш сыграл в "Чебурашке" Гену. Фото: Централ Партнершип

Этой зимой в прокат выйдет сразу несколько отечественных фильмов, на которые стоит обратить внимание. «Облгазета» подготовила обзор предстоящих кинопремьер конца 2022-го и начала следующего года.

Новогодние праздники у многих связаны с определенными традициями. Поход в кино – одна из них. Поход на «Елки» – другая. В течение последних десяти лет на экраны почти каждый год выходила очередная часть кинофраншизы. «Елки» с 2010 года уже потеряли свою нумерацию, к ним добавлялись приписки «новые» и даже «последние», но все равно на экраны вышло продолжение. Последние две части снимали уже без Тимура Бекмамбетова – создателя и продюсера всего альманаха. Но тем не менее «Елки» живы, и в первую неделю декабря в прокат вышла очередная часть под номером девять.

«Елки» остаются верны своей первоначальной идее. В фильме несколько городов (в том числе и Екатеринбург), где разворачиваются отдельные истории. Как всегда судьбы героев неожиданно переплетутся ближе к концу и, как обещают создатели, «каждому достанется своя частичка новогоднего волшебства». Из отличительных особенностей новых «Елок» – отсутствие привычных актеров кинофраншизы. В новом фильме нет Ивана Урганта, Сергея Светлакова, Константина Хабенского (обычно читающего закадровый текст). Но появятся новые, весьма необычные для новогоднего развлекательного фильма артисты, например, Алексей Серебряков. В картине также сыграл (а еще выступил сценаристом и креативным продюсером) Евгений Кулик – уроженец Екатеринбурга, телеведущий, бывший участник местной команды КВН «Голоса».

Космос, Гайдар, Бажов. И «Елки», но другие

В декабре зрителей ждет еще одно продолжение – в прокат выйдет «Непослушник 2». В первой части, напомним, по сюжету известный московский блогер выдавал себя за послушника в церкви, чтобы скрыться от полиции. Картина в итоге собрала более 300 миллионов рублей. С 15 декабря зрители смогут посмотреть продолжение, где главную роль также исполнит Виктор Хориняк. Ему предстоит помочь вернуть память отцу Анатолию (его сыграл Юрий Кузнецов). А для этого он воссоздаст главные сцены из его жизни.

22 декабря в прокат выйдет картина Дмитрия Киселёва «Мира». По сюжету на Владивосток обрушивается метеоритный дождь. И теперь Лера (Вероника Устимова) вместе со своим отцом (Анатолий Белый), который уже много лет работает на орбитальной станции, должны найти близких и спасти город от новой катастрофы.

Потенциальный кассовый хит уходящего года также выйдет на экраны 22 декабря. Режиссер Александр Котт снял фильм «Чук и Гек. Большое приключение» в основе – произведение Аркадия Гайдара. Классический сюжет был несколько изменен, хотя путешествие двух детей с мамой в тайгу к отцу-полярнику осталось неизменным. Интересно, что создатели включили в фильм мотивы бажовских сказов, например, Хозяйку медной горы (как известно, сын Аркадия Гайдара Тимур был женат на дочери Павла Бажова Ариадне Павловне). В фильме снялись Владимир Вдовиченков, Юлия Снигирь, Тимофей Трибунцев. Чука и Гека сыграли Андрей Андреев и Юрий Степанов. Кстати, это всего вторая экранизация этого произведения Аркадия Гайдара, и выходит она спустя 69 лет после первой, 1953 года.

Чука и Гека сыграли Андрей Андреев и Юрий Степанов Фото: Кадр из фильма "Чук и Гек. Большое приключение"

29 декабря в прокат выйдут…«Елки-иголки». Еще одна комедия про Новый год, где молодая девушка в последний день уходящего года попадает в круговорот неожиданных событий – забирает в аэропорту чужого дядю из Чикаго, встречает таинственного незнакомца, убегает от бандитов, доставляет елки и многое другое. В роли неугомонного дяди – Гарик Сукачёв, а незнакомца сыграл Павел Прилучный.

Высокобюджетный Чебурашка

Новый, 2023 год, начнется в этот раз с «Чебурашки». Неделя отдыха после Нового года – самое «хлебное» время для проката. Уже много лет прокатчики ставят на первую неделю января фильмы с кассовым потенциалом. Хотя и не всегда для семейного просмотра. В 2019-м, например, в прокат вышел военный блокбастер «Т-34» (а в конце 2016-го выходил исторический «Викинг»). Но в этот раз в кинотеатрах представляют «Чебурашку» - вполне себе картину для семейного просмотра.

Итак, впервые любимый миллионами герой Эдуарда Успенского появится в кино. Миловидное создание с ушами – Чебурашка – проживает по сюжету в апельсиновой роще. Найдет его вовсе не крокодил, а Сергей Гармаш, который сыграл садовника. Ну а дальше – приключение Гены и Чебурашки в тихом приморском городке. Созданного с помощью компьютерной графики Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина. В картине также снялись Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева. Бюджет фильма – 850 млн рублей.

Фото: Кадр из фильма "Чебурашка", режиссер Дмитрий Дьяченко

Однако в январе больше громких премьер не предвидится. Можно обратить внимание на новую работу мастера якутского кино, обладателя множества российских и международных наград – Дмитрия Давыдова. 19 января в прокат выйдет его картина «Молодость».

2 февраля на экранах – продолжение серии комедий от «Квартета И» – «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия». Квартет знакомых друзей отправляется в новое путешествие по глубинам мужского подсознания. О чем же на этот раз говорят мужчины? Опять о личном – отвечают зрителям создатели.

Также в прокате можно ожидать (с 16 февраля) новую картину Сергея Урсуляка – «Праведник». По сюжету во время Великой Отечественной войны перед офицером Красной армии Николаем Киселёвым стоит задача вывести из оккупированного фашистами белорусского села за линию фронта более 200 человек. В фильме звездный состав актеров – Александр Яценко, Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Любовь Евгений Ткачук, Федор Добронравов, Сергей Маковецкий