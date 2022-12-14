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Культура / Кино
14 декабря 2022, 10:56

На Среднем Урале бесплатно покажут фильмы на международном фестивале короткометражного кино

  Валерия Белякова
Кинозал в Красноуральске

Фестиваль короткометражного кино на Среднем Урале продлится до 15 февраля 2023 года. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"Дни короткометражного кино" стартуют в Свердловской области с 15 декабря. В течение двух месяцев в 15 региональных учреждениях культуры пройдут бесплатные показы фильмов.

"Зрителей "Дней короткометражного кино" ждет встреча с кинопрограммами, в которых представлены и уральские режиссеры. Это работа "До темноты" студии анимации "Светлые истории" Павла Погудина и Макса Куликова, фильм "Искра" студентки УрГАХУ Валентины Набиуллиной. Режиссер Владимир Головнев, долгое время работавший в Екатеринбурге, представлен в кинофестивале неигровым фильмом "Люди дела. Сеанс одновременной игры". А фильмом открытия фестиваля стал документальный альманах Андрея Богатырева "Дом в моей голове" о лидере группы "Чайф" Владимире Шахрине", — рассказала директор Свердловского областного фильмофонда Светлана Горда.

В программу включены короткометражные документальные, анимационные, игровые фильмы. Многие из работ являются лауреатами российских и международных киносмотров, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

До 15 февраля 2023 года бесплатно посмотреть фильмы можно будет в кинозалах (открыты в рамках нацпроекта "Культура") Первоуральска, Красноуральска, Красноуфимска, Верхней Туры, Кировграда, Кушвы, Байкалово, Буланаша, Верхнего Тагила, Среднеуральска, Двуреченска и Малышева. Подробная программа опубликована на сайте Свердловского областного фильмофонда.

Напомним, в Екатеринбурге объявили победителей фестиваля "Кинопроба", на конкурсе было представлено 127 картин.

Областная газета Свердловской области

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