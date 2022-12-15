Длинный фестиваль короткого метра

Фото: Алексей Кунилов

Сегодня в Свердловской области стартуют Дни короткометражного кино. На 15 площадках региона в течение двух месяцев будут показаны лучшие отечественные картины в этом формате, снятые за последний год. 13 кинозалов, принимающих фестиваль, открыты благодаря национальному проекту «Культура».

Акция в том числе пройдет в Первоуральске, Верхней Туре, Буланаше, Кировграде, Красноуфимске, Кушве, Верхнем Тагиле и других городах и поселках области. В программе – игровые, документальные и анимационные фильмы, многие из которых получили награды ведущих российских и международных киносмотров. Есть в афише и картины, снятые свердловскими режиссерами.

– Зрители увидят работу «До темноты» студии анимации «Светлые истории» Павла Погудина и Макса Куликова, фильм «Искра» студентки УрГАХУ Валентины Набиуллиной. На открытии фестиваля покажут документальный альманах Андрея Богатырёва «Дом в моей голове» о лидере группы «Чайф» Владимире Шахрине. Также будет представлен неигровой фильм «Люди дела. Сеанс одновременной игры» режиссера Владимира Головнёва, долгое время работавшего в Екатеринбурге, – рассказала директор Свердловского областного фильмофонда Светлана Горда.

О Владимире Головнёве мы уже писали в материале о документальной картине «Руками». Этот режиссер снял одну из новелл, а также помог собрать фильм в целом. И, как мы видим, Владимир продолжил тему: его новая работа посвящена «обычным» героям из российской глубинки.

– Нам были интересны люди, меняющие и будто «обогревающие» пространство вокруг, – говорит Владимир Головнёв. – Наших героев даже можно назвать пассионариями, которые преображают суровую действительность.

Картину можно будет увидеть 16 декабря в Екатеринбурге, в Свердловском областном фильмофонде (ул. Блюхера, 4), а также 16 и 18 декабря в Кушве.

Дни короткометражного кино в нашем регионе продлятся с 15 декабря до 15 февраля. Вход на все события фестиваля свободный, с полной афишей можно ознакомиться на сайте Свердловского областного фильмофонда.