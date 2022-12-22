Свердловская киностудия получит 5 млн рублей на обучение студентов

Попасть в "Школу кино" можно по результатам конкурса. Фото: Алексей Кунилов

Минкультуры РФ одобрило выделение средств на организацию третьего потока "Школы кино". Данный проект реализуется в рамках перезапуска Свердловской киностудии, поддержанного на федеральном уровне и главой региона Евгением Куйвашевым.

Набор студентов стартует в феврале 2023 года по шести специальностям:

ассистент звукорежиссера;

камерамен — ассистент оператора;

фокус-пуллер — ассистент оператора, отвечающий за поддержание резкости изображения;

локейшн-менеджер — специалист, который отвечает за поиск и подготовку места для съемок;

скрипт-супервайзер — ассистент режиссера по работе со сценарием.

Предполагается, что на каждый курс поступит не менее 10 человек, сообщает департамент информполитики Свердловской области. Лучшие выпускники будут приглашены к работе на действующих проектах. Сейчас их 12.

Обучение бесплатное. Кандидатами могут стать жители Уральского федерального округа, готовые посещать все занятия. Подать заявку можно на сайте киностудии.

Напомним, на втором потоке "Школы кино" студентов обучали по пяти специальностям.