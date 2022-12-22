Темы дня

Культура / Кино
22 декабря 2022, 10:07

Свердловская киностудия получит 5 млн рублей на обучение студентов

киностудия

Попасть в "Школу кино" можно по результатам конкурса. Фото: Алексей Кунилов

Минкультуры РФ одобрило выделение средств на организацию третьего потока "Школы кино". Данный проект реализуется в рамках перезапуска Свердловской киностудии, поддержанного на федеральном уровне и главой региона Евгением Куйвашевым.

Набор студентов стартует в феврале 2023 года по шести специальностям:

  • ассистент звукорежиссера;
  • камерамен — ассистент оператора;
  • фокус-пуллер — ассистент оператора, отвечающий за поддержание резкости изображения;
  • локейшн-менеджер — специалист, который отвечает за поиск и подготовку места для съемок;
  • скрипт-супервайзер — ассистент режиссера по работе со сценарием.

Предполагается, что на каждый курс поступит не менее 10 человек, сообщает департамент информполитики Свердловской области. Лучшие выпускники будут приглашены к работе на действующих проектах. Сейчас их 12.

Обучение бесплатное. Кандидатами могут стать жители Уральского федерального округа, готовые посещать все занятия. Подать заявку можно на сайте киностудии.

Напомним, на втором потоке "Школы кино" студентов обучали по пяти специальностям.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
22.12.2022, 10:07 / Культура
Свердловская киностудия получит 5 млн рублей на обучение студентов
22.12.2022, 09:42 / Общество
МЧС провело ночные учения в метро Екатеринбурга
22.12.2022, 09:27 / Общество
Установлены обстоятельства смертельного ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень
21.12.2022, 22:03 / Спорт
"Автомобилист" проиграл второй раз подряд после возобновления чемпионата
21.12.2022, 21:22 / Общество
Свердловскую область наградили за наилучшие показатели нацпроекта БКД