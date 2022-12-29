Съемки натурной части фильма проходили в середине января 2021 года в Пермском крае. Кадр из фильма «Чук и Гек. Большое приключение»/Кинокомпания ВОЛЬГА

В российский прокат вышла картина Александра КОТТА «Чук и Гек. Большое приключение» по произведению Аркадия ГАЙДАРА. Однако сюжет рассказа был несколько изменен. Как в фильме переплетаются путешествие, тайга и Хозяйка Медной горы, смотрел корреспондент «ОГ» Пётр КАБАНОВ.

«Чук и Гек» вышли в прокат в самое «хлебное» время года. Ожесточенная борьба за зрителя (и, следовательно, за сборы) в конце декабря и начале января в самом разгаре. Храбрые дети из гайдаровского рассказа противостоят «Ёлкам» (под номером девять), «Елкам-иголкам» с Гариком Сукачёвым и «Чебурашке» с Сергеем Гармашем в роли Гены. Кто победит в этой борьбе, узнаем позже, но у «Чука и Гека» есть хорошие шансы если не на золотую медаль, то на попадание в призы. Впрочем, попасть в сердца зрителей гораздо важнее. И, безусловно, труднее. Особенно имея возрастной рейтинг 6+, рассчитанный на весьма юную аудиторию.

Небезызвестный рассказ Аркадия Гайдара экранизируют всего второй раз с разницей почти в 70 лет. В 1953 году Иван Лукинский снял 48-минутную картину по сценарию писателя и известного литературоведа Виктора Шкловского. В том фильме всё развивалось точно по рассказу Гайдара, оттого – небольшой хронометраж и отсутствие динамики. Нынешних детей таким уже не удивить. Поэтому создатели решили пойти иным путем и изменили классический сюжет.

Всё начинается как в рассказе. Москва. Два непоседливых ребенка – Чук и Гек (их прекрасно сыграли юные артисты Андрей Андреев и Юрий Степанов). Живут с мамой в центре столицы, папа – геолог, и работа занесла его куда-то далеко-далеко. Мама (Юлия Снигирь) – певица. Правда, поет она на сцене почему-то песню 1965 года (рассказ Гайдара вышел в 1939 году) – «Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой…». Эта композиция в исполнении Эдуарда Хиля несколько лет назад взорвала интернет-пространство, став настоящим хитом с миллионными просмотрами. Видимо, создатели решили, что вокализ Аркадия Островского больше знаком и понятен новой аудитории.

И под Новый год вся семья решает поехать к отцу в тайгу, чтобы встретить праздник там. Но глава семейства (Владимир Вдовиченков) присылает телеграмму, что его отправляют на Дальний Восток. В оригинальном рассказе депеша терялась, и никто не знал её содержания, а в фильме Гек, прочитав телеграмму, сжигает её в печи, чтобы не разрушить планы. И вся семья дружно грузится в поезд и едет к отцу на геологическую станцию.

С этого, собственно, и начинаются приключения Чука, Гека и их мамы. Сначала три дня в поезде, где младший Чук, как и в рассказе, попадает по ошибке в чужое купе, перебудив весь вагон. В этом эпизоде снимается Тимофей Трибунцев (он, равно как и Роман Мадянов, получает в фильме от силы минуту времени). Потом – в тайге. Где сначала нужно добраться до станции, затерянной глубоко в лесу. А затем всем предстоит узнать главное – отец уехал.

Фото: Кадр из фильма «Чук и Гек. Большое приключение»

В тексте Гайдара семейство несколько дней ожидало папу в доме геологов. Пара курьезных эпизодов там, конечно, была, но на полнометражный приключенческий фильм явно не хватило бы. И вот тут на полную включается фантазия создателей картины, которые снимают действительно большое приключение.

Бедный сторож, как «Выживший» с Ди Каприо, подвергается нападению медведя и нуждается в помощи. Мама уходит за врачом и пропадает. Затем из дома в тайгу уходят и дети. В итоге все бродят поодиночке в холодном лесу. Интересно, что вполне детская картина в какой-то момент захватывает и взрослого. Сюжетные перипетии заставляют переживать за юных героев, мужественно сражающихся с обстоятельствами. Вдобавок к этому, самому маленькому персонажу картины – Чуку – постоянно, как во сне, видятся его игрушки. Ожившие зайцы, солдатики и машинки помогают ему в сказочной тайге.

Еще одна помощница – Хозяйка Медной горы. Бажовский персонаж неожиданно появляется в фильме. И это не единственная отсылка к уральскому писателю. Так, например, сказы читает Чуку и Геку их мама. Хозяйка Медной горы, как и в произведении Бажова, возникает и помогает в самый трудный момент. И несмотря на смешение миров двух писателей, хозяйка Уральских гор вовсе не выглядит чужеродной в новом фильме. Скорее наоборот, в глухой тайге, где геологи ищут минералы, она на своем, законном месте.

Есть и ещё одна связь Гайдара и Бажова. Сын Аркадия Гайдара – Тимур был женат на дочери Павла Бажова Ариадне Павловне. Сейчас ей 97 лет. Вполне вероятно, что она знала о создании фильма и дала свое добро на подобный литературно-кинематографический эксперимент. В титрах ей выражена благодарность. Да и сказ «Медной горы хозяйка» был опубликован в 1936 году. Реальные дети 30-х и 40-х могли его читать, точно также как и Чук и Гек.

Фото: Кадр из фильма «Чук и Гек. Большое приключение»

Не секрет, что детский фильм ждет хеппи-энд. Приключение в тайге рано или поздно закончится, хоть несчастным Чуку и Геку предстоит отбиться от волков, окунуться в прорубь и чуть не замерзнуть. Условность повествования (как, например, мама переночевала одна на морозе в лесу) маленьких зрителей вряд ли будет волновать. Детская фантазия работает иначе, чем взрослая. Они не разучились еще фантазировать, верят в доброе. Посыл фильма, в общем, в этом и есть. Дружба братьев – крепкая, не развалится от снега и воды. Папа придет на помощь в трудную минуту (кстати, среди геологов в конце неожиданно появляется актер «Коляда-театра» Сергей Фёдоров), мама не обидится на неловкое вранье с телеграммой, а потерянные игрушки найдутся. Семья воссоединится, и все перед Новым годом будут счастливы.

А может, и надо иногда смотреть на мир вот так, глазами детей? Даже в самые трудные моменты стараться видеть хорошее и светлое. Не отказываться от помощи Хозяйки Медной горы и верить иногда в чудеса. Без них ни ребенку, ни взрослому – никуда. И не только в канун Нового года.