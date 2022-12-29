Остросюжетный сериал с Прилучным и документальные фильмы: что смотрели жители Екатеринбурга и Свердловской области в 2022 году

Аналитики онлайн-кинотеатра KION от МТС оценили трафик среди пользователей Екатеринбурга и Свердловской области на основе статистики спроса жителей этого региона на фильмы и сериалы за 2022 год и рассказали о предпочтениях екатеринбуржцев.

В сравнении с прошлым годом, 2022 год может быть отмечен большим интересом к отечественным фильмам и сериалам среди жителей России. Еще одной особенностью смотрения 2022 года стала возросшая популярность жизнеутверждающих драм и комедий. В том числе в 2022 году заметны изменения в привычном образе жизни россиян, для которых просмотр фильмов и сериалов стал одним из основных видов досуга. Более того, аналитические данные популярности контента за этот год доказывают развитие отечественного кинопроизводства, которое и повлияло на интерес россиян к российским фильмам и сериалам.

Сравнивая предпочтения жителей Екатеринбурга и Свердловской области с остальными регионами России, аналитики выяснили, что в целом россияне за уходящий год отдают предпочтение легким комедиям и семейным кинокартинам, в том время как у екатеринбуржцев большей популярностью пользуются зарубежные фильмы.

Первое место среди оригинальных проектов онлайн-кинотеатра KION от МТС жители Екатеринбурга и Свердловской области по предпочтениям отдали популярному драмеди о жажде жизни с Любовью Аксеновой и Николаем Фоменко «Почка». Второе место кинопросмотра в регионе занимает остросюжетный сериал с Павлом Прилучным и Натальей Рудовой «Жизнь по вызову». Третье место екатеринбуржцы отдали криминальной драме режиссера Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие» с Светланой Ивановой.

Кадр из отечественной комедии "Непослушник" Фото: МТС

В список самых любимых фильмов 2022 года у жителей Екатеринбурга и Свердловской области польская криминальная драма «Эскортницы», отечественная комедия «Непослушник» с Виктором Хориняком в главной роли, драматический фильм, основанный на реальных событиях «Одна», хитовая комедия с Агатой Муцениеце и Александром Робаком «Честный развод», драму о возвращении домой с Юрием Стояновым «Бессмертные».

Кадр из турецкого сериала "Постучись в мою дверь" Фото: МТС

Среди зарубежных сериалов в 2022 году жители региона чаще всего смотрели нашумевший турецкий сериал «Постучись в мою дверь», южнокорейскую мелодраму «История девятихвостого лиса» и сериал «Хороший доктор».

«Предпочтения свердловчан при выборе фильмов в KION подтверждают одну, давно наметившуюся тенденцию: всё больше наших земляков между онлайн просмотрами фильмов дома и походом в кинотеатр, выбирают онлайн – этот факт подтвердят и владельцы киносетей, и продавцы телевизоров с огромными диагоналями. Но сегодня выбор в пользу онлайн-платформ всё чаще стали делать и вчерашние телезрители. Свердловчане восполняют потребность в документальных фильмах в онлайн кинотеатрах, что и отметили аналитики KION», - рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.