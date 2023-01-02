Темы дня

Культура / Кино
2 января 2023, 18:08

Фильм "Чебурашка" в первый день проката собрал 225 миллионов рублей

  Валерия Белякова
Афиша фильма "Чебурашка"

"Чебурашку" в первый день проката посмотрели 649 720 зрителей. Фото: с сайта ekinobilet.fond-kino.ru

Полнометражный художественный фильм "Чебурашка" в первый день проката собрал 225 283 718 рублей. Такие данные опубликованы на портале Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

По данным ЕАИС, предпродажи билетов на "Чебурашку" превысили 133 млн рублей. В день премьеры фильм посмотрели 649 720 зрителей. В кинотеатрах России 1 января прошли 8 375 сеансов с "Чебурашкой".

Семейную комедию снял режиссер Дмитрий Дьяченко. В фильме рассказывается о новых приключениях Чебурашки в небольшом городке, куда он попал из апельсиновой страны.

Главные роли в фильме исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов и другие. Чебурашка в художественной картине говорит голосом актрисы Ольги Кузьминой.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.01.2023, 18:08 / Культура
Фильм "Чебурашка" в первый день проката собрал 225 миллионов рублей
02.01.2023, 17:24 / Общество
Новый год в российских поездах встретили 75 тысяч пассажиров
02.01.2023, 16:51 / Общество
На Кольцовском тракте в дорожной аварии пострадала женщина
02.01.2023, 15:31 / Общество
В Екатеринбурге полицейские задержали угонщика машины скорой помощи
02.01.2023, 14:59 / Общество
На Среднем Урале COVID-19 за сутки выявили у 117 человек