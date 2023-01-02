Фильм "Чебурашка" в первый день проката собрал 225 миллионов рублей

"Чебурашку" в первый день проката посмотрели 649 720 зрителей. Фото: с сайта ekinobilet.fond-kino.ru

Полнометражный художественный фильм "Чебурашка" в первый день проката собрал 225 283 718 рублей. Такие данные опубликованы на портале Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

По данным ЕАИС, предпродажи билетов на "Чебурашку" превысили 133 млн рублей. В день премьеры фильм посмотрели 649 720 зрителей. В кинотеатрах России 1 января прошли 8 375 сеансов с "Чебурашкой".

Семейную комедию снял режиссер Дмитрий Дьяченко. В фильме рассказывается о новых приключениях Чебурашки в небольшом городке, куда он попал из апельсиновой страны.

Главные роли в фильме исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов и другие. Чебурашка в художественной картине говорит голосом актрисы Ольги Кузьминой.