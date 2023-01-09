Темы дня

Культура / Кино
9 января 2023, 16:39

В Госдуме обсуждают законопроект о принудительном лицензировании зарубежных фильмов

  Валерия Белякова
Кинотеатр

Принудительное лицензирование может коснуться иностранных фильмов, выходящих в кинопрокат. Фото: Павел Ворожцов

Для западных фильмов могут ввести процедуру принудительного лицензирования. Законопроект об этом рассматривается в Госдуме.

"Думаю, в этом году пора ставить точку в спорах о механизме принудительного лицензирования западных фильмов. По моим данным, обсуждается законопроект, который позволит кинотеатрам легально демонстрировать новинки зарубежного кино — и не заниматься полулегальной практикой "предсеансного обслуживания", — написал в своем telegram-канале заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Парламентарий добавил, что подобная инициатива на рассмотрение Государственной Думы выносилась в 2022 году. Однако законопроект раскритиковали эксперты киноиндустрии, опасаясь за деятельность онлайн-кинотеатров. Поэтому принудительное лицензирование затронет только кинопрокат, отметил депутат.

Напомним, премьерой 2023 года в России стал полнометражный фильм "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко. В первый день проката лента собрала 225 миллионов рублей.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.01.2023, 16:55 / Общество
Свердловские волонтеры направили в зону проведения СВО еще 5 тонн гумпомощи
09.01.2023, 16:39 / Культура
В Госдуме обсуждают законопроект о принудительном лицензировании зарубежных фильмов
09.01.2023, 15:55 / Общество
В Новоуральске за незаконную вырубку леса оштрафован предприниматель
09.01.2023, 15:51 / Общество
Евгений Куйвашев и Александр Левин обсудили подготовку ко Дню образования Свердловской области
09.01.2023, 15:00 / Общество
За прошедшие сутки в России выявили 2 754 случая коронавируса