Фильм екатеринбургского кинорежиссёра стал новогодним хитом у свердловчан

МТС назвала предпочтения свердловчан при выборе фильмов и сериалов в новогодние каникулы. В топе просмотров онлайн-кинотеатра KION от МТС оказался фильм уроженца Екатеринбурга Ивана Соснина «Далёкие близкие»

Кадр из фильма "Сердце Пармы" Фото: МТС

Роуд-муви «Далёкие близкие» (12+) о путешествии отца и сына с Дальнего Востока в Москву разделил верхние строчки новогоднего хит-парада фильмов KION с такими картинами, как «Слон» (18+), «Сердце Пармы» (16+), «Непослушник» (12+), «Плотник» (18+) и мелодрамой «Я буду жить» (16+). Помимо Свердловской области, фильм екатеринбургского кинорежиссера попал в топ-5 по просмотрам более чем в половине регионов России.

Кадр из фильма "Далёкие близкие" Фото: МТС

Фильм «Далёкие близкие» с Евгением Сытым, Филиппом Авдеевым и Еленой Яковлевой в главных ролях стал первым полнометражным художественным фильмом в режиссёрской карьере 32-летнего Ивана Соснина, чьё детство и юность прошли в Кировграде и Невьянске, а творческое взросление – в Екатеринбурге. Премьера фильма в онлайн-кинотеатре KION состоялась в ноябре 2022 года, и картина за короткие сроки заработала высокий зрительский рейтинг.

«В 2020 году Иван Соснин стал обладателем Гран-при Фестиваля уличного кино, проходившего при поддержке онлайн-кинотеатра KION от МТС. Уже тогда за плечами молодого екатеринбургского сценариста и режиссёра был большой опыт съёмок с кинокомпанией «Red Pepper Film», штаб-квартира которой также находится в Уральской столице. Мы рады, что и свой первый полнометражный фильм Иван снял в сотрудничестве с KION, входящим в экосистему МТС, и этот фильм пришёлся по душе как землякам Соснина, так и всем россиянам», – рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Кадр из сериала "Тест на беременность" Фото: МТС

Кроме перечисленных фильмов, по данным аналитиков онлайн-кинотеатра KION, на новогодних каникулах свердловчане активно смотрели такие отечественные сериалы, как: «Тест на беременность» (16+) со Светланой Ивановой и Кристиной Орбакайте в главных ролях, остросюжетный сериал о российском рынке эскорт-услуг с Павлом Прилучным «Жизнь по вызову» (18+), криминальную драму «Обоюдное согласие» (18+) со Светланой Ивановой. Ближе к Рождеству предпочтение уральцев заслужили: сериал «13 клиническая» (18+) о борьбе со сверхъестественным с Данилой Козловским и Викторией Исаковой в главных ролях, захватывающий детектив с Кириллом Пироговым и Лянкой Грыу «Переговорщик» (18+) и популярное драмеди о жажде жизни «Почка» (18+).

Лидерами среди зарубежных сериалов в Новый год в Екатеринбурге и Свердловской области стали: турецкая мелодрама «Постучись в мою дверь» (16+), восточные сериалы «Жестокий Стамбул» (16+) и турецкая драма «Воскресший Эртугрул» (16+). В канун Рождества большинство просмотров набрали: медицинская мелодрама «Хороший доктор» (18+), продолжение саги о борьбе за Железный трон «Дом Дракона» (18+) и культовый драматический сериал «Отчаянные домохозяйки» (16+).