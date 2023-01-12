В уральской столице завершились съемки фильма "Сломя голову"

Картина станет первым игровым фильмом Свердловской киностудии после перезапуска. Фото: пресс-служба Свердловской киностудии

В уральской столице завершились съемки криминальной комедии Евгения Григорьева "Сломя голову". Главные роли в нем исполнили Егор Корешков, Надежда Михалкова и Владимир Битоков.

Также в картине снялись Павел Деревянко и Рома Зверь, отметили в пресс-службе Свердловской киностудии.

По сюжету скромный преподаватель античной литературы Андрей по воле случая становится свидетелем ограбления банка, а затем знакомится с начальником службы безопасности Сергеем. Эти события запускают череду странных, внезапных и трагикомичных ситуаций, которые помогают Андрею лучше понять себя и познакомиться с темной стороной своей личности.

"В этом фильме, помимо двух главных героев-антагонистов, которые встретились и перевернули жизнь друг друга, важную роль играет мой родной Екатеринбург. Мы придумали с оператором-постановщиком, что это город на воде, который нежно обнимают уральские горы. И, конечно, это определяет тональность картины", — рассказал режиссер.

Картина станет первым игровым фильмом Свердловской киностудии после перезапуска. Также киностудия поделилась фотографиями со съемок:

Фото: пресс-служба Свердловской киностудии

Фото: пресс-служба Свердловской киностудии

Фото: пресс-служба Свердловской киностудии

Фото: пресс-служба Свердловской киностудии

Фото: пресс-служба Свердловской киностудии