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Культура / Кино
22 января 2023, 18:01

Кассовые сборы "Чебурашки" превысили пять миллиардов рублей

Кинотеатр

"Чебурашка" продолжает бить рекорды проката. Фото: Полина Зиновьева

Полнометражный отечественный фильм "Чебурашка" за 22 дня проката собрал кассу в 5 049 358 419 рублей. Кино посмотрели около 16 миллионов зрителей.

Согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), больше всего зрителей на сеансах с "Чебурашкой" было в период с 5 по 11 января. Тогда историю об ушастом герое посмотрели почти 6 млн человек, а кассовые сборы достигли трех миллиардов рублей.

Семейная комедия Дмитрия Дьяченко обошла предыдущего лидера — "Холопа" и побила рекорд российского проката.

Напомним, в день премьеры, 1 января, "Чебурашка" собрал 225 миллионов рублей, а сеансы с ним посетили почти 650 тысяч зрителей.

Областная газета Свердловской области

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