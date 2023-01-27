«Подельники» – кино с настоящим уральским колоритом. Кадр из фильма «Подельники»/режиссер Евгений Григорьев

Сразу несколько российских картин представят на кинофестивале стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Индии с 27 по 31 января. Среди фильмов – «Подельники» уральского режиссера, креативного продюсера Свердловской киностудии Евгения ГРИГОРЬЕВА.

Первый кинофестиваль стран ШОС состоялся в 2018 году в китайском Циндао. В этом раз, как отмечают в РОСКИНО, смотр станет первым международным мероприятием 2023 года, где широко представлен российский кинематограф.

В разных секциях киносмотра заявлено семь картин. РОСКИНО, при поддержке Минкультуры России, приняло участие в формировании программы фильмов. Кроме того, в Индии начал работу российский павильон, где международным партнерам будут представлены съемочные локации в России, а также возможности копродукции.

Среди семи картин сразу три имеют свердловский «след». Первая – «Подельники» Евгения Григорьева. Фильм был представлен в 2021 году на фестивале «Кинотавр», где исполнителю главной роли – Павлу Деревянко – присудили приз за лучшую мужскую роль. По сюжету в уральской глубинке (картину снимали в Пермском крае) мальчик хочет отомстить за убийство своего отца. И все в деревушке знают, кто реальный убийца, но молчат, потому что понимают – они могут быть следующими. За справедливость отвечает десятилетний Илья и учитель физкультуры, тренер по биатлону Петя, которого сыграл Юра Борисов. В Индии «Подельники» будут участвовать в основном конкурсе.

Вторая картина с уральскими «корнями» – это «Иван Денисович» Глеба Панфилова. Она будет представлена в специальной секции «Director Focus» – «Фокус на режиссера». Глеб Панфилов прожил в Свердловске до 29 лет, окончил УПИ, работал на заводе, был в горкоме комсомола и снимал на телевидении в киногруппе. Именно в Свердловске режиссер начал писать сценарий первого фильма. Также к «Ивану Денисовичу» написал музыку в прошлом выпускник и преподаватель Уральской консерватории Вадим Биберган. Картина Глеба Панфилова основана на известной повести Александра Солженицына. Однако режиссер несколько изменил в сценарии само произведение, додумал биографию главного героя Шухова и разбавил текст собственными деталями, которых у Солженицына не было.

Третья картина – «Сердце пармы». Исторический блокбастерАнтона Мегердичева участвует в секции «Фокус на страны ШОС». Напомним, что фильм снят по роману Алексея Иванова - некогда выпускника Уральского государственного университета. Картина об истории завоевания пермских земель, в основу которой легли реальные события второй половины XV века, еще осенью 2022 года была в российском прокате и собрала почти миллиард рублей. Её посмотрели более 3 млн человек.

Добавим, что всего на кинофестивале стран ШОС в Мумбаи представят более 55 фильмов из Индии, Китая, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Турции, Египта, Мьянмы, Шри-Ланки, Армении, Азербайджана, Белоруссии.