В честь своего 80-летия Свердловская киностудия откроет историческую выставку

Посетителям выставки покажут тизеры новых проектов Свердловской киностудии. Фото: Алексей Кунилов

На следующей неделе, 9 февраля, Свердловская киностудия будет отмечать 80-летие со дня учреждения. Юбилейный год откроет выставка, которая отправит посетителей в путешествие по разным эпохам работы киностудии.

На выставке представят старое кинооборудование, костюмы и реквизит разных лет, а также редкие кинодокументы, которые можно будет увидеть впервые. Например, сценарий Ярополка Лапшина с режиссерскими правками, советские удостоверения работников киностудии и письма зрителей. Посетители смогут посмотреть на уникальные фото со съемочных площадок, раскадровки и эскизы к фильмам "Демидовы", "Железный век" и "Угрюм-река".

Кроме того, будут показаны тизеры новых проектов Свердловской киностудии.

На открытие выставки приглашены известные кинематографисты. В числе гостей — Оксана Волянская, внучка режиссеров-ветеранов Свердловской киностудии Леонида Рымаренко и Веры Волянской, которые в 1958 году получили Ломоносовскую премию за фильм "Рассказ о камне".