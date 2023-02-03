Темы дня

Культура / Кино
3 февраля 2023, 16:23

В честь своего 80-летия Свердловская киностудия откроет историческую выставку

Киностудия

Посетителям выставки покажут тизеры новых проектов Свердловской киностудии. Фото: Алексей Кунилов

На следующей неделе, 9 февраля, Свердловская киностудия будет отмечать 80-летие со дня учреждения. Юбилейный год откроет выставка, которая отправит посетителей в путешествие по разным эпохам работы киностудии.

На выставке представят старое кинооборудование, костюмы и реквизит разных лет, а также редкие кинодокументы, которые можно будет увидеть впервые. Например, сценарий Ярополка Лапшина с режиссерскими правками, советские удостоверения работников киностудии и письма зрителей. Посетители смогут посмотреть на уникальные фото со съемочных площадок, раскадровки и эскизы к фильмам "Демидовы", "Железный век" и "Угрюм-река".

Кроме того, будут показаны тизеры новых проектов Свердловской киностудии.

На открытие выставки приглашены известные кинематографисты. В числе гостей — Оксана Волянская, внучка режиссеров-ветеранов Свердловской киностудии Леонида Рымаренко и Веры Волянской, которые в 1958 году получили Ломоносовскую премию за фильм "Рассказ о камне". 

Как сообщили в пресс-службе киностудии, приказ "Об организации в Свердловске киностудии художественных фильмов" появился в разгар Великой Отечественной войны, в феврале 1943 года. Спустя год строительство кинофабрики было завершено. Первой кинокартиной студии стала "Сильва", вышедшая на экраны в 1944 году. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
03.02.2023, 18:33 / Общество
В Слободо-Туринском районе открыли четвертый ФАП после капремонта
03.02.2023, 17:32 / Общество
В Свердловской области на четыре дня объявлена первая степень опасности по смогу
03.02.2023, 16:52 / Экономика
Свердловская область получит дополнительно полмиллиарда рублей федеральной поддержки на развитие туризма
03.02.2023, 16:40 / Общество
Минприроды запретило проводить автогонки на водоеме Среднего Урала
03.02.2023, 16:23 / Культура
В честь своего 80-летия Свердловская киностудия откроет историческую выставку