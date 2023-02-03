В честь своего 80-летия Свердловская киностудия откроет историческую выставку

На следующей неделе, 9 февраля, Свердловская киностудия будет отмечать 80-летие со дня учреждения. Юбилейный год откроет выставка, которая отправит посетителей в путешествие по разным эпохам работы киностудии.
На выставке представят старое кинооборудование, костюмы и реквизит разных лет, а также редкие кинодокументы, которые можно будет увидеть впервые. Например, сценарий Ярополка Лапшина с режиссерскими правками, советские удостоверения работников киностудии и письма зрителей. Посетители смогут посмотреть на уникальные фото со съемочных площадок, раскадровки и эскизы к фильмам "Демидовы", "Железный век" и "Угрюм-река".
Кроме того, будут показаны тизеры новых проектов Свердловской киностудии.
На открытие выставки приглашены известные кинематографисты. В числе гостей — Оксана Волянская, внучка режиссеров-ветеранов Свердловской киностудии Леонида Рымаренко и Веры Волянской, которые в 1958 году получили Ломоносовскую премию за фильм "Рассказ о камне".
Как сообщили в пресс-службе киностудии, приказ "Об организации в Свердловске киностудии художественных фильмов" появился в разгар Великой Отечественной войны, в феврале 1943 года. Спустя год строительство кинофабрики было завершено. Первой кинокартиной студии стала "Сильва", вышедшая на экраны в 1944 году.