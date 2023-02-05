Кассовые сборы "Чебурашки" превысили 6 млрд рублей

"Чебурашку" посмотрели в кинотеатрах больше 19 млн зрителей. Фото: Полина Зиновьева

Больше 6 миллиардов рублей собрал полнометражный фильм "Чебурашка" за январь и февраль 2023 года, данные приводятся в Единой автоматизированной информационной системе (ЕАИС).

Киноленту Дмитрия Дьяченко начали показывать в кинотеатрах страны 1 января 2023 года. За месяц с небольшим ее посмотрели больше 19 млн человек. За январь сеансы с "Чебурашкой" посетили более 18 млн зрителей, за 5 дней февраля — больше 818 тысяч человек. Всего в кинотеатрах России фильм показали 340 973 раза.

По данным киноэкспертов, "Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории отечественного проката, получив максимальное количество положительных отзывов от зрителей.

Напомним, только в первый день проката "Чебурашка" собрал кассу в 225 млн рублей.