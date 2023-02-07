В кино всё как жизни

Главпочтамт в Екатеринбурге идеально подошел для короткой сцены нового фильма. Фото: Алексей Кунилов.

В минувшее воскресенье в Екатеринбурге снимали новую картину Свердловской киностудии «Длительные свидания». Над полнометражным фильмом работает режиссер Георгий ЛЯЛИН, а в главной роли – Олег ГАРКУША. Корреспондент «Облгазеты» Петр КАБАНОВ побывал на съемках.

«Длительные свидания» снимают в Екатеринбурге уже около недели. Впереди у группы выезд в область. Локации подобраны в Качканаре, Камышлове, Невьянске и еще в Санкт-Петербурге. Натура для картины нужна соответствующая. Все-таки в основе сюжета история отца Александра, который получает шанс на осознание и исправление собственных грехов. Священник помогает глухонемой девушке Варе, которую обвинили в поджоге городского храма, полностью меняя ее жизнь.

Конкретные сюжетные линии, естественно, держат в секрете. На съемочных площадках сейчас вообще всё как в шпионском романе. Лишний кадр на телефон не сделаешь, на плейбек лучше не заглядывать. С другой стороны, интрига будет держаться до последнего – до похода в кинотеатр.

В воскресенье снимали на Екатеринбургском Главпочтамте. Это, на первый взгляд, локация не подходящая для картины, где главный герой священник. Но, как в жизни, так и в кино: у главного героя что-то перепутали в квитанции и он пришел разбираться. Почтамт ловко превратили в расчетный центр, чтобы снять нужную сцену.

Интересно, что закрывать весь этаж не стали. И простые посетители почты (по выделенному коридору) совершали свои обычные операции. А рядом Олегу Гаркуше поправляли грим бороды, гаферы настраивали свет, оператор с помощником – камеры. При детальном рассмотрении постановочная сцена казалась весьма естественной – священнослужитель, с потертым кожаным портфелем, неловко спрашивает про неправильные цифры.

Бороду артисту пришлось наклеить – и поправлять после каждого дубля. Фото: Алексей Кунилов

– Вы, батюшка, не волнуйтесь, давайте еще раз проверим, – успокаивает его девушка-оператор.

То есть актриса. Из этого оцепенения, в которое всегда впадаешь на съемочной площадке, выводит громкое: «Стооооп. Снято». Муравейник съемочной группы начинает свое движение. И вовсе не броуновское, как это кажется многим. Где-то лампу освящения надо поднять, где-то свет поднастроить, где-то бабушку проводить до выхода, чтобы в неподходящий момент в кадр не попала.

Георгий Лялин снимает свою вторую полнометражную картину. Для Свердловской киностудии она тоже вторая игровая после перезапуска весной 2021 года. Не так давно, в январе, в уральской столице завершились съемки криминальной комедии замдиректора по развитию и креативного продюсера Свердловской киностудии Евгения Григорьева «Сломя голову» – первого игрового проекта обновленной киностудии.

– «Длительные свидания» – картина о тех проблемах, которые знакомы всем и каждому, – рассказал на съемочной площадке режиссер фильма Георгий Лялин. – Сценарий картины написал Алексей Головченко, он сейчас священник Владимиро-Суздальской епархии. В фильме у нас темы сближения, любви между поколениями. Кроме того, это вопросы бытия: как жить, чем руководствоваться в этой жизни.

Олег Гаркуша отметил, что его привлекла необычная роль отца Александра. Фото: Алексей Кунилов

– Рассказывали, что многие отказались от работы со сценарием. Признавались, что страшно работать с такой тонкой материей, как религия. А вам? – вопрос режиссеру.

– А меня в этой картине и привлекла тема религии – она мне близка, интересна. В сценарии, кроме того, есть момент, который похож на мою биографию. У нас главная героиня – Виолетта. А потом выясняется, что ей при крещении дали другое имя. У меня была похожая ситуация. Я жил-жил, и все родные и близкие меня звали Егор, а потом узнал, что я крещен как Георгий. Это сильно повлияло на мое отношение и восприятие жизни. За тему религии мне не страшно браться. Надо говорить об этом, я так считаю. И молодым людям в том числе.

Олег Гаркуша между тем вглядывается в листки со сценарием. Участник известной группы «АукцЫон», многим знакомый по своим зажигательным танцам на сцене, на площадке весьма сосредоточен. Гаркуша неоднократно говорил, что кино в его карьере возникло весьма неожиданно. Большинству зрителей он знаком по последней картине свердловчанина Алексея Балабанова «Я тоже хочу». Олег Гаркуша попал туда случайно: за десять дней до начала съемок один из героев не смог сняться в картине и Балабанов, перебрав кандидатуры, предложил роль Гаркуше. В итоге он сыграл там музыканта, который едет к заветной Колокольне счастья.

– Я не артист профессиональный, – говорит Олег Гаркуша, буквально не выходя из образа отца Александра. – Но Георгий Лялин во мне что-то уловил, что-то увидел. Это здорово. Так же когда-то, по стечению обстоятельств, на меня обратил внимание Алексей Балабанов. Если говорить про героя, то он немного странный. Ни жены, ни детей, но при этом он очень добрый. Вживаться в роль сложновато, но я стараюсь. Кино штука интересная, но очень сложная. Я почти всегда соглашаюсь на съемки, если у меня к роли лежит душа и сердце. Мне нравятся нестандартные роли.

Пятиминутный перерыв заканчивается. Кино не терпит долгих пауз. Съемочной группе нужно «переставляться», а актерам – готовиться к новой сцене. Снимать будут всего 19 суток, а потом – монтаж. Планируется, что фильм выйдет в прокат в 2024 году.

Добавим, что создание картины «Длительные свидания» поддерживает Министерство культуры РФ. Продюсерами выступают генеральный директор Свердловской киностудии Виктор Шадрин, режиссер Евгений Григорьев, генеральный продюсер Свердловской киностудии Ольга Ерофеева-Муравьева. Исполнительный продюсер фильма – Александра Шахназарова.