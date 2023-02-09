Сегодня 80 лет исполнилось Свердловской киностудии

Киностудия была создана в 1943 году. Фото: Алексей Кунилов

9 февраля 1943 года с подписания приказа "Об организации в Свердловске киностудии художественных фильмов" началась история кино на Урале.

За 80 лет работы были сняты сотни документальных, художественных, научно-популярных кинокартин. Многие вошли в "золотую коллекцию" российского кинематографа: "Зеркало для героя", "Сильные духом", "Приваловские миллионы", "Безымянная звезда", "Продлись, продлись очарованье" и другие.

Сейчас Свердловская киностудия снимает новые фильмы. В производстве находятся три игровых, три полнометражных документальных картины, а также четыре короткометражные.

В скором времени зрители увидят снятую на свердловской киностудии комедию "Сломя голову", документальный альманах "Код города" и документальную ленту о группе NILETTO "Нелюбимка". Ведется работа над фильмом "Длительные свидания", о котором уже писала "Областная газета".

Весной планируются съемки короткометражки "Арендт с Урала". Она будет посвящена судьбе актрисы и режиссера Каменского театра драмы Ирме Арендт. Летом приступят к работе над кинолентой "Наперекор" о сельской учительнице, желающей изменить свою жизнь.

Ранее "Областная газета" писала о том, что празднование юбилея начнется с выставки об истории Свердловской киностудии.