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15 февраля 2023, 20:23

Фильм "Нюрнберг" представили в столице Урала участникам СВО

"Нюрнберг" выйдет в российский прокат 23 февраля

"Нюрнберг" выйдет в российский прокат 23 февраля. Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбурге показали картину "Нюрнберг". Первыми зрителями стали участники специальной военной операции (СВО).

Предпремьерный показ состоялся в ККТ "Космос". Перед собравшимися выступили заместитель полпреда Президента РФ в УрФО Борис Кириллов и замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

"Я ознакомился с содержанием фильма. Это серьезное произведение, думаю, он войдет в список лучших фильмов года", — отметил Борис Кириллов.

"У фильма особая история создания, работа началась в 2020 году. Всем было понятно, что происходит деградация исторической памяти, поэтому сейчас фильм приобрел особую актуальность", — добавил Павел Креков.

"Нюрнберг" выйдет в российский прокат 23 февраля. В основе картины лежит книга Александра Звягинцева "На веки вечные. Роман-хроника времен Нюрнбергского процесса". В картине показан 1945 год, когда в немецком Нюрнберге начал свою работу Международный военный трибунал. Фильм повествует о членах советской делегации, которые участвовали в заседаниях.

Режиссер картины — Николай Лебедев — лауреат двух Государственных премий РФ, автор фильмов "Звезда", "Легенда № 17", "Экипаж". В "Нюрнберге" снялись Сергей Безруков, Евгений Миронов, Любовь Аксенова, Сергей Кемпо, Игорь Петренко и другие.

Областная газета Свердловской области

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